蓋茨不時企圖「好兔推倒窩邊草」？發言人否認性騷擾指控

撰文： 曹洋 最後更新日期： 2021-05-17 16:42

美國傳媒5月16日報道，微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）與梅琳達（Melinda Gates）離婚案又有最新進展，蓋茨被指追求微軟和旗下其他公司中的女性職員。

美國《紐約時報》稱，在一些圈子中，蓋茨已因他在工作場合有惹人懷疑的行為而建立「名聲」。在他與「準前妻」梅琳達5月4日宣布離婚後，這些一直流出的傳聞，令人懷疑他們是否真的只是因為「我們不再相信我們能以夫妻身份在一起成長」而決定離婚。

兩名消息人士稱，蓋茲前理財經理Michael Larson被指涉及性騷擾，但梅琳達不滿丈夫對於此事處理手法。蓋茨想秘密處理，梅琳達主張外部調查，兩人意見相左。最後Michael Larson仍在工作中。

圖為1994年1月9日，微軟創辦人比爾蓋茨和梅琳達結婚，於西雅圖宴請親友。（AP）

有知道蓋茨如何向女子示好的消息人士稱，在至少數個場合中，蓋茨追求那些為他及基金會工作的女子。

即使在蓋茨與梅琳達1994年成婚，之後他偶爾仍有這種做法。2名知情人士稱，其中一個例子是，2006年，他出席由一名微軟女職工進行的簡報。他當時仍時公司主席。在會議結束後，他立即向她發電郵，約她去吃晚飯。他在電郵中寫道，如她覺得不舒服，就當這邀約從沒發生過。而她的確對於蓋茨的約會感到不舒服。

梅琳達曾接受Oprah Winfrey的電視訪問。（Reuters）

熟悉蓋茨以及他的公司和金融交易的人士稱，6位為蓋茨工作的前任和現任員工稱，他的行為創造了一個不舒服的工作環境。

蓋茨發言人阿諾德（Bridgitt Arnold）否認《紐約時報》提出的指控。她說：「任何聲稱蓋茨以輕蔑的方式談及他的婚姻或梅琳達的主張都是錯誤的。這種指控蓋茨以不當方式對待員工的主張也是錯誤的。有關蓋茨離婚的傳聞和推測正變得愈來愈荒謬。」

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