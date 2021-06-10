薩爾瓦多全國七成人沒有銀行戶口　把Bitcoin當救星｜新聞背後

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-10 18:56

薩爾瓦多國會6月9日通過把Bitcoin（比特幣）定為法定貨幣，開創全球先例後，巴拉圭、巴拿馬均有國會議員表示計劃提交相關議案討論。在薩爾瓦多，利用比特幣交易並非新鮮事，由於當地有諸多局限，全球七成人沒有銀行戶口，讓市民以至政府尋求使用加密貨幣。至於在巴拉圭，議員有意藉此推動國家成為拉丁美洲的加密貨幣中心。

圖為6月8日在薩爾瓦多被稱為「比特幣村」的El Zonte村莊，村內設有比特幣提款機。（Reuters）

高達20%的GDP來自外匯

目前在薩爾瓦多流通的貨幣是美元，舊的國家貨幣薩爾瓦多科朗已遭美元取代。與很多中美洲國家一樣，薩爾瓦多經濟很大部份來自外匯，大量國民在海外工作，賺錢並寄回家鄉。在2019年，薩爾瓦多的GDP有高達20%是來自外匯。

外匯是一件繁瑣事，收款者需要前往指定地方證明身分，才能收到款項，這對很多居住在偏遠地區的居民並不方便，加上國家金融行業發展遲緩，在偏遠地區沒有分店，全國高達七成人口根本沒有銀行戶口，不利貨幣流通。

結果網上交易成為薩爾瓦多的一個理想選擇，而最早流行的比特幣成為寵兒。在首都聖薩爾瓦多南部有一條名為El Zonte的村落，早在2020年就試行利用比特幣作日常交易。

圖為6月8日，薩爾瓦多被稱為「比特幣村」的El Zonte，有村民正學習如何使用比特幣交易。（Reuters）

薩爾瓦多的「比特幣村」

這條村落只有3000名居民，雖有着風和日麗的美景是個旅遊勝地，但在新冠疫情下幾乎沒有旅客前來。交通不便阻礙居民出城提取匯款，居民決定自行組織起來，把比特幣作為貨幣相互交易，同時接受外地使用比特幣直接匯款，成為薩爾瓦多一條著名的「比特幣村」。

冒險的挑戰

讓比特幣成為法定貨幣是一個冒險挑戰，特別是加密貨幣的高度不穩定性，幣價可以在一瞬間從高位跌至一文不值，特別是近月比特幣持續高企吸引「挖礦潮」，被指是導致電腦硬件顯示卡缺貨及價格暴漲的元兇之一，加上大規模的挖礦非常耗費能源，讓加密貨幣出現不少爭議。

巴拉圭議員同樣倡納入法定貨幣

除了薩爾瓦多外，卻也有其他國家有意作出同樣嘗試。巴拉圭的國會議員雷哈拉（Carlitos Rejala）表示，有意推動巴拉圭成為拉丁美洲的加密貨幣中心，他將尋求提交議案，促進比特幣成為當地法定貨幣。

巴拉圭的一個優勢是國內電力幾乎完全來自水力發電，在巴拉圭挖礦不至「破壞環境」。而巴拉圭對外國資本流動及向海外支付股息沒有限制，也使其成為一個對加密貨幣投資者有吸引力的國家。

當地的加密貨幣產業者，已把相關法案的草案，提交予多個政府辦公室。雷哈拉將會代表進行遊說，爭取國會支持。