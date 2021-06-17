中國稱台山核電廠燃料棒破損而未泄漏　IAEA：已接獲中方通報

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-17 11:19

中國廣東台山核電廠疑發生故障持續引發爭議，中國6月16日首度承認台山核電廠燃料棒破損，但否認輻射泄漏。國際原子能機構（IAEA）做出回應。

台山核電公司回應稱，核電站各項運行指標均滿足核安全法規和電廠技術規範要求。（台山核電站官網）

國際原子能機構6月16日通過官方網站發布消息稱，中國已經向國際原子能機構通報，台山核電廠運轉狀況正常，沒有發生輻射泄漏和環境問題。

國際原子能機構稱，已於6月16日收到中國國家原子能機構就上述問題所提供的最新訊息。

中國國家原子能機構在申報中表示，目前台山核電廠情況正常、運行安全有保障，不存在放射性泄漏或環境污染方面的擔憂。

中國國家原子能機構向國際原子能機構表示，近期，台山核電廠一號機組出現少量燃料棒破損，導致該機組反應堆一回路冷卻劑的放射性水平增高。中國國家原子能機構表示，這種情況在核電機組運行過程中屬於常見現象，目前正根據相關運行標準和程序進行處理。

中國國家原子能機構向國際原子能機構表示，根據現場監測和專家評估，反應堆的運轉指標，包括一回路反應堆放射性水平，均處於正常值範圍內，滿足技術規範要求。

中國國家原子能機構同時告知國際原子能機構，目前，作為放射性包容屏障的反應堆冷卻劑系統壓力邊界，以及安全殼密封性均滿足要求。對核電站周邊環境輻射水平的持續監測也確認，並未發生放射性泄漏，並無環境受到放射性污染的擔憂。

國際原子能機構表示，將繼續與中國國家原子能機構保持溝通。