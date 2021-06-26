美國政府解密報告　情報部門沒法判斷UFO是否來自外太空

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-26 06:40

美國國會6月25日解密一份報告，指華府的國防及情報分析認為，沒有足夠數據判斷多名戰機駕駛員目擊的不明飛行物體（UFO）是否來自外太空。

美國國家情報總監辦公室及美國海軍領導的「不明空中現象」（UAP）工作隊合作撰寫，列出5種可能類別，包括外國敵對勢力的不明技術，到可能是自然現象等，涵蓋美國政府144宗由2004年至今被認為是「不明空中現象」目擊報告。

這些個案中包括多宗由國防部公開、多段由海軍飛行員拍到的片段，顯示有神秘的飛行物體以超越現有航空科技，於美國東、西兩岸急速飛行，而且沒有可見的推進或飛行操縱裝置。

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華府官員向傳媒簡介報告內容時表示，全部144宗報告中，他們沒明顯指出個案與外太空有關，但指其中一宗被列為「空中雜波」（airborne clutter）則仍然無法解釋，並需要進一步分析。

官員指出，工作隊沒有足夠證據判斷這些現象是否來自外國的收集情報系統，或是潛在敵對勢力的新科技，強調當局的目的不是證實是否有外太空生命存在，不過會繼續審慎地努力追蹤事態發展。

美國國防部表示，未來三個月會開發新的收集目擊及追蹤的策略，消除「不明空中現象」和要求駕駛員即使目睹認為是難以置信的情況，仍需向當局報告所見所聞。

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