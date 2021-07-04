新冠肺炎︱塞舌爾6已接種者染疫離世疑因Delta　疫苗廠商是它們

即時國際
撰文：
最後更新日期：

塞舌爾（Republic of Seychelles）衞生部長熱代翁（Jude Gedeon）7月1日表示，6位已完整接種新冠疫苗的民眾仍染疫離世；這可能與Delta變種病毒降低疫苗的保護效力有關。（編按：此外，他們本身也有健康問題。）

熱代翁說，其中五人接種的是Covishield疫苗，這是阿斯利康（AstraZeneca）疫苗在印度製造的版本，另一人施打的是中國的國藥疫苗。

熱代翁指出，這6人本身即患有其他疾病，至於他們是在接種多久後離世，情況仍不明朗。他並表示，在塞舌爾，Covishield疫苗主要提供給60歲以上民眾施打。

▼▼▼塞舌爾已開放遊客入境，點撃了解詳情▼▼▼

+5
+5
+5

塞舌爾是全球疫苗接種率最高的國家（編按：7月4日阿聯酋已超越塞舌爾，成為全球接種率最高國家），在9.8萬名國民中，高達68%已完整接種兩劑疫苗。相較下，根據Our World in Data的數據，以疫苗施打有成享譽國際的以色列，完整接種的比率為59%；全球平均接種率則僅有11%。

熱代翁說，近來確診數激增，可能是因為感染力強的Delta病毒正在全球快速傳播。而先前肆虐的病毒則是Beta變種病毒。這兩種變異株都有辦法逃過疫苗產生的抗體反應，從而降低疫苗的效力。

以色列等接種率高的國家，近來也因Delta病毒摧殘導致確診數增加，所幸病故數未隨之激增。

相關圖輯：點擊了解Delta變種病毒點解咁可怕？▼▼▼

延伸閱讀：今年內須打第3針？專家分析4大關鍵▼▼▼

+8
+8
+8
新冠疫苗︱接種比例冠全球最高疫情卻反彈　塞舌爾給世人的啟示
新冠肺炎｜美CDC研究：打mRNA疫苗後染疫病毒量低四成　病程較短
美國研究指輝瑞等mRNA新冠疫苗有持續免疫作用　或可免疫一輩子
新冠疫苗︱多國拒打疫苗有懲罰　會入獄罰款停薪甚至不能登記購物
新冠肺炎｜亞洲恐最遲走出疫情陰霾　疫苗不安程度遠高於歐美
關島推「疫苗旅遊」開放外籍旅客入境　台灣最快下月成行價錢曝光
BBC數據分析新冠疫苗全球使用率　復必泰揮低科興疫苗仍屈居第二
新冠疫苗︱百萬大抽獎「谷針」值得嗎？經濟學分析不做代價更大

延伸閱讀：

未接種疫苗者 恐成變種病毒工廠

鍾南山：廣州若無嚴控 將有730萬人染疫

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。