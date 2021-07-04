新冠肺炎︱塞舌爾6已接種者染疫離世疑因Delta　疫苗廠商是它們

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-04 18:49

塞舌爾（Republic of Seychelles）衞生部長熱代翁（Jude Gedeon）7月1日表示，6位已完整接種新冠疫苗的民眾仍染疫離世；這可能與Delta變種病毒降低疫苗的保護效力有關。（編按：此外，他們本身也有健康問題。）

熱代翁說，其中五人接種的是Covishield疫苗，這是阿斯利康（AstraZeneca）疫苗在印度製造的版本，另一人施打的是中國的國藥疫苗。

熱代翁指出，這6人本身即患有其他疾病，至於他們是在接種多久後離世，情況仍不明朗。他並表示，在塞舌爾，Covishield疫苗主要提供給60歲以上民眾施打。

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塞舌爾是全球疫苗接種率最高的國家（編按：7月4日阿聯酋已超越塞舌爾，成為全球接種率最高國家），在9.8萬名國民中，高達68%已完整接種兩劑疫苗。相較下，根據Our World in Data的數據，以疫苗施打有成享譽國際的以色列，完整接種的比率為59%；全球平均接種率則僅有11%。

熱代翁說，近來確診數激增，可能是因為感染力強的Delta病毒正在全球快速傳播。而先前肆虐的病毒則是Beta變種病毒。這兩種變異株都有辦法逃過疫苗產生的抗體反應，從而降低疫苗的效力。

以色列等接種率高的國家，近來也因Delta病毒摧殘導致確診數增加，所幸病故數未隨之激增。

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