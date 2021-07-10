維珍銀河與藍色起源太空之旅比併　貝索斯將飛得更高

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-07-12 01:57

全球兩大富豪布蘭森（Richard Branson）與貝索斯（Jeff Bezos）均將在7月內展開太空之旅，其中布蘭森會率先在7月11日啟航，貝索斯也會緊隨其後在9天後出發。億萬富豪先後上太空固然矚目，外界更就兩人的太空之旅比併一番，其中布蘭森的旅程時間更長、貝索斯則會飛得更高，事實上，兩人的「太空座駕」也大為不同。

維珍銀河公司（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（右三）會與其他5人一起在7月11日升空（AP）

布蘭森：用太空飛機升空

布蘭森是維珍銀河公司（Virgin Galactic）創辦人，他7月11日將在美國新墨西哥州（New Mexico）與其他5人一起升空，與貝索斯不同的是，他的「座駕」是太空飛機，他會坐在「太空船二號」（SpaceShipTwo）內，由母艦機「白色騎士二號」（White Knight Two）把他們帶到高空。在降落時，「太空船二號」會像傳統飛機般在跑道滑翔着陸。

▼觀看兩大富豪的「太空座駕」大不同▼

旅程時間更長

美國財經新聞網站MarketWatch報道，布蘭森的旅程時間更長，從太空飛機脫離母艦機、啟動火箭摩打後展開的太空之旅，歷時14至17分鐘，整個任務則為時90分鐘。至於貝索斯的太空旅程，從出發至着陸大概11分鐘。

▼兩大富豪太空之旅的不同路線▼

貝索斯用火箭升空 料飛更高

作為藍色起源（Blue Origin）創辦人的貝索斯，他的「座駕」則是火箭，他會與其他乘客一起出發，坐在太空艙內，由「新謝潑德」火箭（New Shepard）把他們送上太空，然後太空艙在高空將與火箭分離，進入太空，感受約3分鐘的無重狀態，最後太空艙會以利用降落傘的方式降落。

▼觀看貝索斯使用的「太空艙」外形，設有巨大窗戶方便觀景▼

Every astronaut on #NewShepard has a window seat. Bid for the very first seat at https://t.co/7Y4The9OmR pic.twitter.com/Itdb4wtX8e — Blue Origin (@blueorigin) May 21, 2021

貝索斯團隊的飛行高度會更高，並飛越「卡門線」（Kármán line），即距離海平面大約100公里，這條線被認為是外太空與地球大氣層的分界線。在2018年7月時，藍色起源測試飛行的高度為距離海平面119公里。

報道指，這個高度預計會比布蘭森的太空之旅高。維珍銀河過去3次測試飛行的高度中，最高點為距離海平面89.9公里。