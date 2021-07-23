東京奧運｜日本神話破滅？防疫鬆懈選手健康堪憂　當地人也受不了

沒錯，東京奧運會又出事了！這次不是在設計上，而是在生活上。7月14日靜岡縣濱松市的酒店發生了集體感染事件。據報道稱，7名工作人員在巴西選手抵達前被檢測出新冠病毒呈陽性，現在有31名巴西奧運代表團成員在該酒店內的一個隔離區中，與其他客人分開，目前沒有被感染。只能說，出現這種事日方有很大的責任，而且最近曝出東道主日本的「謎之操作」還不少，今天，日站君就跟大家聊聊！



日本在防疫上面的疏漏可不是一天兩天了。7月12日，雅虎上面一篇《來日的中國奧運代表團對住宿酒店的疫情防控對策不滿》的文章直接爆了。內容是，中國帆船帆板隊作為第一支抵達東京的奧運代表團，在到達賽事酒店時就發現了酒店的鬆懈：海外運動員和其他遊客混雜居住，住宿區域不夠封閉。

文章下面將近8000的評論，說實話，日站君當時有點怕：這可是你們的責任，不能又是在diss中國吧？結果恰恰相反，主辦方的防疫措施，日本人自己都覺得是個笑話……

紙板床、福島食品、水果罐頭…… 日本人也覺得荒謬羞家 點圖了解更多▼▼▼

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福島食材、水果罐頭？

說完了住宿的問題，在「食」的方面，日本的做法更是讓人擔心！福島，各位還有印象吧？就是那個核洩漏的福島。今年4月19日，日本政府宣佈福島縣附近魚類含有的放射性物質嚴重超標。而諷刺的是，就在同一天，福島食品轉眼出現在運動員菜單中！據組委會說，奧運村的食材來自2011年日本大地震的受災地，其中就包括福島縣所產的蔥、桃子等果蔬以及比目魚等海鮮。

面對質疑聲，組委會給出了回答：儘管食材來源於核事故受災區，但其種植、養殖或捕撈的水土環境是沒有受到污染的，而且還經過多次嚴密的檢測，確保輻射量達到世界上最嚴格的標準！沒錯，日本就是為了證明「核洩漏已經不是問題」、「福島還有很多好吃的」！我裂開了……

還有最近落下帷幕的「跳水世界杯」，同往常一樣，這次比賽就是在進行最後的奧運選拔，可以說是奧運會的預演了，然後過來的歐洲代表團工作人員就發ins吐槽了，「全是碳水的餐飯、可以自選口味的杯麵、想要新鮮水果結果送來了水果罐頭」！難怪要吐槽了，這哪有「日本承諾，以萬全之態舉辦奧運」的感覺？

有一句話：沒有對比，就沒有傷害。08年的北京奧運，對於很多人來說是不可磨滅的記憶，一個國家全體人民齊心協力的盛大景象，現在想想依舊是激動的，作為東道主，我們也是把最好的一面展現出來，奧運村就是其中之一。

點圖看看2008年的北京奧運村▼▼▼

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奧運村距離比賽地點近不說，區域劃分也非常清晰：南部住人，北部活動。南區的運動員居住區，綠植茂盛規整、噴泉吐霧，運動員的公寓為22棟6層樓建築和20棟9層樓建築，人均居住面積將達到22平方米以上。而且居住區內還有12個服務中心，提供住宿前台服務和相關訊息等。

在吃的方面，有24小時服務的主餐廳和風味餐廳，像是北京烤鴨等菜品也會出現，不過是在風味餐廳裏！總的來說，奧運村的菜品可以滿足不同民族、宗教的運動員的需求！而北部的國際區內，更是有眾多服務項目：覺得頭髮長了的可以去理髮室、想上網的有網吧、想買特產的還有奧運特許商店……等等，應有盡有，最誇張的是，如果運動員有宗教信仰方面的需求的話，奧運村里還有五大宗教室！這麼對比下來，日站君個人認為，13年前的北京奧運村完勝！

雖然特殊，但不是藉口！

2021東京奧運會算是非常特殊的一屆了。所有奧運選手要在「隨時有被感染的風險」下進行調整好狀態，奮力拼搏，為國爭光；而負責東京奧運會相關事宜的工作人員同樣在風險下進行工作。可以說兩邊都不容易了。其實大家對於這次並不熱鬧的奧運會是有包容的，但是無奈日本的“陰間操作”接二連三，尤其是在安全問題上面的疏漏，這才讓無數人擔心多過期待。

最後日站君只想問一句：所以，在接下來的時間能認真點對待嗎？

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