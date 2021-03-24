東京奧運料狂蝕107億　負面新聞不絕　如何走上史上最失敗之路？

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-03-24 14:00

雖然東京奧運會的消息逐漸已經淡出人們視野，幾乎變得沒什麼人關注，然而掐指一算離7月召開居然已經剩下4個月的時間了。這奧運會，究竟怎麼樣了？怎麼會血虧那麼多錢？到底還辦不辦？

辦還是要辦，然而最後定案怎麼辦，至今未決。前陣子，東京奧組委在「到底是限制會場規定的50%的人數入場」還是「乾脆完全禁止觀眾入場，改為直播形式」之間左右橫跳，半天沒商量出來個結果。目前已經正式宣布，本次奧運會不接受海外觀眾入場，之後會在4月中旬決定到底怎麼解決本地觀眾的問題。經此一疫，經專門機構測算，由於海外觀眾的門票收入及旅遊購物收入歸零，帶來的直接經濟損失恐達1500億日圓（約107億港元）！

新冠停不了，安全沒法保證，諸事無法推進，就連參加奧運會火炬傳遞的名人們也紛紛退出。前兩天，半澤直樹的相愛相殺好友「大和田常務」的飾演者香川照之，就宣布不再參加奧運火炬傳遞接力。也不是香川照之一個人撂攤子，其他諸如常盤貴子、渡邊徹、五木廣志、阿部真央等各界明星，紛紛表示：這活兒我不敢接了，並且一律採用了非常高情商的回覆（低情商：你們防疫搞的太差了；高情商：我的行程安排不太合適……）。

再加上前幾天突然發生的事故，奧運會開閉幕式的總負責人佐佐木宏，在演出提案裏提出「讓渡邊直美扮豬」這種充滿了對女性藝人人身攻擊的荒謬方案，當場引咎辭職。

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無獨有偶，這已經不是奧組委會相關負責人員第一次侮辱女性了，之前日本前內閣總理大臣，現任東京奧組委主席的森喜朗，也因為侮辱女性的言論，引發了全日本社會的批判。還有在犯事兒的佐佐木宏之前負責奧運會開閉幕式的野村萬齋老師被莫名其妙的換掉，甚至沒有一個合理的原因，讓人愈來愈覺得東京奧組委內的內部關係撲朔迷離。

對近期一系列發生的事件，日本網友表示哭笑不得：「除了不詳事（壞事）就沒見過別的啊笑死」。還有的網友表示，開不開反正都已經是個傳說了。有的網友歷數了東京奧運會以來的各種慘事：會場重新設計、LOGO重新設計、奧運會延期、委員長不當發言辭職、演員不當發言辭職……這不是被詛咒了吧？還有網友積極反饋：義工服裝重新設計、馬拉松會場質量問題、游泳場毒水、奧運村規劃地問題，野村萬齋老師被換等等等等……好吧確實這東京奧運會自承辦開始就沒好事啊！不僅如此，歷經了如此風波的東京奧運會，在我們都不知道的情況下，還沒開就已經逐漸變成了歷史上最昂貴的奧運會。

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東京奧運會是如何走上「天價之路」的

據Flyvbjerg給出的數據，截至3月，東京奧運會的花費已經超過了260億美元，簡直是個天文數字！Business Insider的紀錄片則為我們揭示了原因：首先是這43個運動會場的預算超標問題。扎哈哈迪德的設計方案衝刺在前，率先擊破了20億美元大關，因此被徹底棄用。研吾老師的方案這邊省一點那邊省一點，最大限度的節省了預算，但是也沒辦法拯救高昂的成本，最終成本定在了14億美元。用於自由體操等項目的場館，設計方案沒怎麼變化，成本從8100萬美元上升到了2億美元，整整翻了1倍多！對此，慶應大學的經濟學教授給出了答案：這一切的原因，都是由於幾年間日圓貶值的飛起造成的。大多數必須從海外進口的建築材料配合貨幣貶值導致成本坐火箭一樣的上升，機構統計師表示，沒有一個場館是按原始預算完成的，而在這個過程中，日本還不得不繼續建造奧運會所需的場館。簡直就和面向懸崖但是剎車壞了停不下來的火車一樣。

其次，勞動力短缺消費力弱，蝴蝶效應。除去貨幣貶值導致的原材料成本上升，缺乏勞動力也導致了整體成本的抬高。其中奧運村就是由於這種蝴蝶效應產生的苦果。這個付出了成本約20億美元的聚落樓盤，原本打算是奧運會結束後面向一般居民出售。結果由於成本差距過大，以及日本國內消費力低迷的問題，目前看起來是無人接盤。同時，在有記者詢問東京奧組委會有關成本的問題的時候，工程項目負責人表示：「目前我們還沒考慮這個後續的事。」

第三，疫情造成的雜費極高。除了建築成本與勞力成本之外，盛大的開幕式和閉幕式造成的花費也很高，包含煙火與燈光在內的費用，預計接近1.2億美元前後。同樣的，由於疫情影響，疫苗成了必需品，在這筆花費上，日本需要支出大概9億美元作為疫苗採購費用。然而前陣子IOC（國際奧組委會）說向中國採購疫苗而且費用由他們出，但是被東京奧組委拒絕了，日站君表示就不太明白他們什麼意思了。同時，日本還必須每日準備300名醫生和400名護士以應對緊急情況，所增加的成本和人力，導致實現起來幾乎是天方夜譚。

內外力原因 不開不行

所以看起來，繼續開這個奧運會真不是什麼好事，但是又為什麼要開？雖然日本民眾群起反對，但是與民眾的反對聲音不同，日本的各個公司、政府以及IOC本身有一些其他想法。從IOC（國際奧組委）的角度來說，當然是必須要開，因為每一屆奧運會所帶來的轉播權收益，是維持組織持續運作的可觀經費。你不開我就沒錢拿了！那不管花費多少，豈不是必須得開一下才行，哪怕沒人來也沒事，只要開起來能轉播比賽就好！

但是東京奧組委就有點難受，因為按照合約，轉播權的收入基本上不會有什麼份額給到日本。再加上那1500億日圓（僅門票損失就有8.5億美元即900多億日元）的損失，已經是慘絕人寰。人財兩空？當然不行！不到最後一刻，日本政府必然是不會接受這樣的結果，是否能保住最後的本地觀眾，已經是日本政府的最終一搏。然而不得不說，講到最後還是生意，一切左右橫跳，各種調整未決的方案，最終的最終，都是一本生意經。

從最開始的歡欣鼓舞到現在的燙手山芋，東京奧運會可以說真的是可以被載入史冊級的一波三折。也許從最開始的LOGO設計事件就注定了這是一條充滿荊棘的路。在這條路上，各種因素滾雪球，導致愈來愈是積重難返，日本最終不走下去也不行。不過在了解了其中細節之後，日站君也不得不感嘆，奧運會這種牽扯到經濟、金融、人力等各個領域的盛會，想要成功舉辦真的是太過艱難，對於每一個國家來說都是一種考驗。祝東京奧運會，在剩下的4個月時間裏，能夠多點運氣。

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