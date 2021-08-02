東京奧運｜白羅斯女跑手獲波蘭批出人道簽證　數天內起程

白羅斯短跑女跑手齊馬諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya），原定今日（2日）參加日本東京奧運的200米跑與4X400米接力賽，但疑因她在社交平台批評教練，昨日（1日）被代表隊強行帶到東京羽田機場，企圖將她遣返回國。她擔憂回國後有生命危險而未有登機，並向警方求助。國際奧委會表示正跟進事件，稱經已跟她取得聯絡，又指她目前感到安全。



波蘭副外長普日達奇（Marcin Przydacz）稱，已到波蘭駐日大使館求助的她，數天內起程赴波。

白羅斯反對派人士拉圖什科（Pavel Latushko）稱，齊馬諾斯卡雅的丈夫會在波蘭與她會合。

俄衛網2日稱，據位於日本東京的白羅斯匿名僑民說，她決定留在波蘭駐東京大使館內，將在日本警方的護送下前往登上飛往波蘭的飛機。

24歲的齊馬諾斯卡雅向傳媒透露，她早前在Instagram提到部分國家代表隊成員因教練團隊疏忽，導致藥檢次數不足未能參加今屆奧運。教練其後在未經她同意下，將她列入4X400米接力賽的一員。她直言並不擅長跑這個距離。至昨日白羅斯代表隊人員前往她的房間，給她一個小時收拾行李離開，聲稱是基於她的情緒及心理狀況要她回國。

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齊馬諾斯卡雅表示，國家隊主教練要求她退出200米跑比賽乘機回國，若她堅持參賽，將被國家隊開除，且失去工作，或面臨其他後果。當時雙方經討論後達成共識，她將參加200米跑比賽後才回國。但翌日她被告知必須收拾行李，在幾個小時內趕到機場離開。

白羅斯國家奧委會表示，要求齊馬諾斯卡雅退出是因其心理狀態有問題。但齊馬諾斯卡雅表示自己狀態很好，沒受傷或任何健康問題，強調不會回去白羅斯。據外媒報道，她有意赴德國或奧地利尋求政治庇護，而日本外務省官員將與其會面。

齊馬諾斯卡雅2日被拍得進入波蘭駐日本大使館。她現時仍身在館內。她已申請人道簽證並獲批，計劃數天內前往波蘭。