拜登公布「臨時避風港」政策　允許在美國的香港居民延期逗留

撰文：成依華 何文翰
出版：更新：

美國白宮8月5日公布向在美國的香港居民提供「臨時避風港」（temporary safe haven），據白宮一份備忘錄所指，美國總統拜登（Joe Biden）將允許他們延長在美國逗留時間，給予為期18個月的「延期離境」。

路透社引述一位匿名高級行政官員報道，計劃將向數以千計的香港居民提供「臨時避風港」，預計大部份在美國的香港居民會符合資格。

白宮8月5日公開的備忘錄，拜登公布向在美香港人提供「臨時避風港」（網站截圖）

根據白宮公布的備忘錄，拜登批評北京單方面在香港推行維護國家安全法，破壞香港享有的權利與自由。

拜登稱，他指示美國國土安全部長採取適當措施，以向在此備忘錄日期時身在美國的香港居民（Hong Kong resident who is present in the United States on the date of this memorandum），提供為期18個月的「延期離境」（deferral of removal），當中設有例外，譬如是在此備忘錄日期後自行返香港或中國大陸者、受制於引渡條件者、犯重罪者、國土安全部長判定不符合美國利益者等，不會符合資格。

將授權可以就業

拜登又指，他進一步指示國土安全部長採取適當措施，以授權獲延期離境的非公民就業。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，拜登已簽署備忘錄，又指美方會繼續採取行動支持香港人。

拜登提名美國前國安顧問布熱津斯基之子擔任駐波蘭大使拜登政府上台後首次批准對台軍售國內形勢每下愈況　拜登還有能耐顧及北京嗎？調查指紐約州長科莫涉性騷擾11名女性　拜登等籲辭職
中美關係
拜登
美國
發表評論...