拜登公布「臨時避風港」政策　允許在美國的香港居民延期逗留

美國白宮8月5日公布向在美國的香港居民提供「臨時避風港」(temporary safe haven),據白宮一份備忘錄所指,美國總統拜登(Joe Biden)將允許他們延長在美國逗留時間,給予為期18個月的「延期離境」。



路透社引述一位匿名高級行政官員報道,計劃將向數以千計的香港居民提供「臨時避風港」,預計大部份在美國的香港居民會符合資格。

白宮8月5日公開的備忘錄,拜登公布向在美香港人提供「臨時避風港」(網站截圖)

根據白宮公布的備忘錄,拜登批評北京單方面在香港推行維護國家安全法,破壞香港享有的權利與自由。

拜登稱,他指示美國國土安全部長採取適當措施,以向在此備忘錄日期時身在美國的香港居民(Hong Kong resident who is present in the United States on the date of this memorandum),提供為期18個月的「延期離境」(deferral of removal),當中設有例外,譬如是在此備忘錄日期後自行返香港或中國大陸者、受制於引渡條件者、犯重罪者、國土安全部長判定不符合美國利益者等,不會符合資格。

將授權可以就業

拜登又指,他進一步指示國土安全部長採取適當措施,以授權獲延期離境的非公民就業。

白宮發言人普薩基(Jen Psaki)表示,拜登已簽署備忘錄,又指美方會繼續採取行動支持香港人。