索羅斯再發炮批評中國　新仇舊恨共冶一爐｜國際晨報

美國知名投資者索羅斯（George Soros）9月7日警告稱企業投資中國是「悲劇性錯誤」。他多年來與中國結下不少樑子，而隨着中國日益強大，他這類金融巨鱷的活動與獲利空間愈來愈小，由此看來，也就不難理解他對中國愈發激動與焦躁的原因了。



有關索羅斯與北京最大的「牙齒印」，最廣為港人熟悉的便是他曾狙擊港元，惟港府在中央支持下，最終讓叱咤環球市場的索羅斯罕嘗敗績。

《華爾街日報》9月6日刊登索羅斯表達對中美關係看法的文章。他批評貝萊德集團（BlackRock）進軍中國的行動是對客户資金和美國安全利益的風險。貝萊德和中國外交部隨後回應。

圖為美國億萬富翁索羅斯2012年在德國柏林講話。（Getty）

因包括狙擊港元失利在內的慘痛經驗，索羅斯1998年後在中國事務上漸趨低調，在中國市場上也鮮有獲利。這已非他首次對中國作出負面評價。

索羅斯近一段時間以來連番在各大傳媒發文炮轟中國，2021年8月13日在《華爾街日報》抨擊中國政治制度、中國政府和中共領導人，稱中共是全球開放社會最危險的敵人，同月30日又在英媒指中共打壓私營企業嚴重拖累經濟，呼籲美國會通過法案讓資產經理人只能投資中國實際治理架構透明、符合股東立場的企業。

中國傳媒《環球時報》9月4日已發文反擊，形容索羅斯是全球經濟恐怖分子。

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