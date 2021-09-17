日媒：全球6G專利申請　中國佔40.3%排名第一

在中美兩國因5G技術等發現爭執之際，日本媒體9月16日公開一份調查結果，中國第六代移動通信技術（6G）專利申請量佔比40.3%，全球第一。



據日本媒體《日經亞洲評論》9月16日報道，中國正致力於提高第六代移動通信技術能力，從6G專利申請量上來看，中國以40.3%的佔比高居全球首位。

2021年9月14日，華為創始人任正非指出，在歷經美國製裁後，華為的力量增強，願意付出更多代價爭取人才，旨在引領5G之後的下一代電信技術，要拼命研究6G。（AP）

《日經亞洲評論》與日本東京研究公司網絡創新研究所合作，調查了9項核心6G技術的約2萬項專利申請，包括通信、量子技術、基站和人工智能等。調查結果顯示，中國以40.3%的6G專利申請量高居榜首，美國以35.2%的佔比緊隨其後，日本以9.9%排名第三，其次是歐洲8.9%和韓國4.2%。

調查結果還提到，中國的專利申請大多與移動基礎設施技術有關，許多最新的專利都是由中國電訊巨頭華為申請的。中國國家電網、中國航天等中國國企也是不少6G專利的持有者。

日本東京研究公司網絡創新研究所指出，除了華為公司，其他中國公司也在獲得6G專利，這表明中國的技術發展正在改善。

華為在5G領域處於世界領先地位，美國政府採取多項「封殺」措施同時，還要求歐洲盟友等其他國家聯合抵制。圖為2018年9月26日，中國國際訊息通信展上，華為5G展台。（Reuters）

《日經亞洲評論》注意到，中國的6G發展曾因美國前總統特朗普（Donald Trump）2019年對華為的打壓而「被預計放緩」，但中國通過調動國企和大學的力量「保持了競爭力」。還有專家曾認為美國的禁令將使中國公司難以建造下一代基站或製造尖端的智能手機，但中國政府主導的主要研究並沒有失去動力。

眾所周知，專利申請量越多的國家（地區）往往在先進技術方面領先，對行業標準方面有更大的發言權。