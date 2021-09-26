Britney Spears被禁錮和強裝子宮環　Netflix揭監護權案恐怖真相

2008年Britney Spears疑因失婚﹑被前夫瓜分財產及爭取二子之撫養權，並受到美國媒體24小時跟踪及騷擾，終被壓力擊倒以致被法院判定精神失常，需由親父Jamie監管，自此Britney Spears便失去自由，展開長達13年，一周工作七天，朝八晚六，猶如活在地獄般的生活。而在9月29號Netflix上架的紀錄片《Britney Vs Spears：父女對簿公堂》，將會揭開這位美國天后為爭取個人自由，與爸爸Jamie對薄公堂背後不為人知的秘密。



#FREEBRITNEY：由Britney Spears IG的詭異照片說起

假如仔細看Britney Spears IG的話，不難發現她近年一直發布重複照片，那時候還不了解真相的網友們，僅僅以為她或經營該社交帳號的工作人員偷懶，直到有眼利粉絲懷疑她透過IG照片發出對外求救的暗號，以及其兒子Jayden在IG直播嚷着｢公公去死」，Britney Spears疑被父親禁錮一事才在網絡傳開，再加上今年2月由《紐約時報》拍攝的紀錄片《Framing Britney Spears》，以及Britney Spears上庭錄音外流，終於令#freebritney運動正式受到全球關注。

👇👇👇點圖放大看被粉絲認為是求救暗號的IG相👇👇👇

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Britney Spears：｢一周工作七天，要求休息就會被關在小房間…｣ ──關於被強裝子宮環禁止生育以外的虐待

「沒有人會相信我…」今年6月Britney Spears上庭的聲帶外流，外界聚焦在她被強裝子宮環一事，但那條長達約21分鐘的錄音，所公開的虐待事件，不無一件比禁止生育更誇張。該錄音揭開了她被多次以｢治療｣為由被禁錮，被迫服藥，以及數十年被強迫一周工作七天的恐怖經歷，Britney Spears哭訴：｢我每星期7天每日10個小時都在那張椅子上，瘋狂工作沒有假期。｣而當她要求休息就會被禁錮。

👇👇👇被禁錮、強裝子宮環未係最慘？點圖放大看Britney庭上首度公開的部分慘事👇👇👇

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2013年起Britney Spears舉行了長達4年的拉斯維加斯賭城駐場騷，勁賺1500萬美元。4年的演出絕對不算短，Britney Spears卻被迫與賭城續約，再續簽2年的駐場表演。有一次她希望停止表演，要求休息，團隊的｢治療師｣隨即將她服用了5的藥物換成另一種藥力極強的精神科藥物Lithium，Britney Spears指：｢這種藥服用超過5個月，便出現精神障礙，我甚至無法跟父母正常講話。｣難怪13年來Britney Spears都被判定有｢精神病」，Jamie亦可藉「治療女兒」之名永續監護權，再加上Britney Spears打官司的律師亦只可以由父親安排，解放Britney Spears之日永無了期。

為何Jamie不惜冒犯法風險迫Britney Spears｢醫病｣力保監護權？原因只有一個字：錢！

根據日前Netflix公開的《Britney Vs Spears：父女對簿公堂》預告片中，一名美國法律顧問表示，他代理過的十數名監護人「全部都不曾工作」。Britney Spears在1992年11歲時便在迪士尼節目《米奇老鼠俱樂部》出道，至今28年吸金力極為驚人，據BBC報道，即使Britney Spears現在人氣不及以前，但在2018年身價仍達5900萬美元，Britney Spears的現金﹑信用卡﹑手機﹑護照多年以來一直被沒收：｢已經13年了，我沒有擁有過自己的錢。｣而管有其全部資產的家人曾經宣布破產。

【圖輯】Britney在7月下旬突然上載半裸照嚇壞粉絲，有人懷疑她藉此對外求救，當中亦不乏手執鮮花的照片（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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Britney Spears：｢這個法律需要改變！｣──關於美國法律的監護權制度

一般來說美國法定的監護令，針對的大多是老長者﹑殘疾人士以及無法自理者，保障他們的財產受監護人保護，但Britney Spears卻身受其害：｢到底是什麼樣的國家，竟然允許人們擁有其他人的財產，並恐嚇別人說：『我叫你做什麼就做什麼！不然這些錢你都不可以碰！』但給這些人錢的卻是我。」除非美國法院接納Britney Spears的請求，在不用接受精神評估的情況下結束監護令，或提交請願信解除監護權，或父親Jamie願意放棄監護權，否則將保持現狀。而Britney Spears亦在庭上提出要求修法，更滿腔怨氣表示：｢法官大人，我的爸爸﹑我的團隊﹑以至其他有份參與這個『監護』的人，全部都應該坐監。｣

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連新聞都誤報｢Britney Spears自由了｣父親Jamie宣稱放棄監護權恐是個幌子！

根據Twitter外流的法律文件，Jamie的代表律師向法官表示｢Jamie很愛他的女兒｣，並要求法官拒絕接納Britney Spears的解除監護權請求，稱｢Jamie願意在適當的時機轉移（transition）監護令。」這意味着Jamie即使宣稱願意轉移監護令，｢適當的時機｣卻語意曖昧，反映轉移無期，而轉移監護令亦暗示可能會有另一個人監護Britney Spears，並管有她全部資產。

👇👇👇點圖放大看Twitter外流的監護權案法律文件👇👇👇

另外，有熟悉美國法律的粉絲估計，Jamie律師說法如此曖昧，原因有機會是希望爭取在有條件下轉移監護權，避免日後承擔任何賠償或刑責：Jamie可能要求禁止Britney Spears控告自己及有關人士濫用或不正當行使監護權﹑非法禁錮以及虐待。

即便事件有法律文件外流，但不論外媒抑或者華文媒體似乎尚未考證，就在新聞標題用上「Britney Spears自由了」之類的字眼誤導大眾，讓不少網民看得一頭霧水：｢所以到底Britney Spears自由了沒？｣還沒，而這一場父女之戰的結果，很有可能在9月29號庭上揭盅。

Britney Spears的爸爸Jamie Spears。（Netflix）

而Netflix紀錄片《Britney Vs Spears：父女對簿公堂》則在二人法庭對決的前一天，28號上架。紀錄片拍攝時間長達兩年半，有傳所有曾與Britney Spears合作過的藝人及工作人員必須簽署保密條款，導致紀錄片拍攝遇上重重困難。過往以Britney Spears為主題的紀錄片通常聚焦於她的陳年戀情﹑數次失婚經歷以及精神崩潰的黑歷史；而這次《Britney Vs Spears：父女對簿公堂》則會揭開於她的監護權官司不為人知的秘密。

👇👇👇Netflix在9月23日發布紀錄片的預告片，全長94分鐘的正片會在香港時間28日下午3時上載，供訂戶觀看。👇👇👇

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：解放布蘭妮│Britney：沒有人會相信我！Netflix紀錄片揭監護權案不為人知的秘密】