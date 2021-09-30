新西蘭推出一次性居民簽證　合資格移民申請可望1年內獲批

新西蘭移民局9月30日宣布，將向16.5萬名移民提供全新的一次性居民簽證（One-off resident visa），大部分申請料在1年內獲得簽發。申請人同時可為在新西蘭境外的子女，申請居留簽證。



美國彭博社9月29日報道，新簽證「2021居民簽證」（2021 Resident Visa）為在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間陷入困境的移民工人創造一條更容易獲得居留權的途徑，其中包括數千名居留申請被推遲的衛生工作者。

報道指出，大多數與工作相關的簽證持有者及其直系親屬，都可以獲得2021年居民簽證。

根據移民局網站顯示，當局對申請人的要求，包括已有或已申請某種工作簽證、在新西蘭生活至少3年、收入等於或高於工資中位數每小時 27美元，以及在稀缺職位名單上就業。

新西蘭移民局估計，符合條件的簽證持有者將包括逾5,000名衛生和老年護理工作者、約9,000名初級產業工人和800多名教師。還有大約1.5萬名建築工人和1.2萬名製造業工人等持有相關工作簽證類型人士，當中部分人將有資格獲得一次性居民簽證。

移民部長法福伊（Kris Faafoi）表示，該類別在12月開放申請後，大部分申請將在1年內獲得批准簽發。