第三屆「香港中美論壇」召開　各國領袖呼籲加大三方面合作

由中美交流基金會與中國國際經濟交流中心聯合舉辦的第三屆「香港中美論壇」（Hong Kong Forum on U.S.-China Relations）於1月19日至21日以網上形式舉行。

今年論壇以「超越分歧 聚焦合作」為主題，聚焦討論中美關係目前發展、未來走向，及對世界的潛在影響。



其中1月19日的第一部分為「中美關係—挑戰及下一步」，由中美交流基金會副主席馮國經主持，愛爾蘭前總統羅賓遜（Mary Robinson）、新加坡前總理吳作棟、加拿大前總理克雷蒂安（Jean Chrétien）、日本前首相福田康夫、美中關係全國委員會會長歐倫斯（Steve Orlins）和中國國際經濟交流中心理事長兼前中國國務院副總理曾培炎先後發言。與會發言人多呼籲中美加大氣候變化、經濟復甦及貿易投資三方面合作。

馮國經：中美可以有兩大優先合作事項

中美交流基金會副主席馮國經率先代該基金會主席董建華發表致歡迎詞。他表示，今年論壇的主題「超越分歧 聚焦合作」應從全球經濟復甦、貿易和投資、全球供應鏈、環境合作、人際文化往來這些角度去探索。拜登政府執政1年後，中美關係依然存在重大分歧。不過他也說，兩國依舊高度相互依賴，兩國元首正真誠交流並處理實質問題，在他看來，高層溝通基調已明顯改善。

馮國經提及今年2月是美國前總統尼克遜（Richard Nixon）1972年訪華50周年，並援引尼克遜彼時發言稱：「對世界新形勢的認知讓我們走到一起，我們可以找到共通點，儘管我們有分歧，但可以建立一個世界結構，使兩者都可以安全地在自己的道路上以我們的方式發展」。

馮國經認為，中美宜有兩大優先合作事項。一，疫後全球經濟復甦。美國的通脹和中國放緩的本土消費為兩國創造了緩和貿易戰的動機，疫情已經完全改變了2018年貿易戰初始時的全球經濟地貌，延續貿易戰只會繼續拖累兩國經濟復甦。

二，為可持續的貿易和投資往來升級多邊框架。約75年前構建的經貿投資多邊框架必須重新適應電子商務、環境憂慮、疫情、包容性等新時代的考量。關乎振興世貿組織（WTO）的跨國討論也正在成型，諾大如此的工作不應全由日內瓦承擔。

中美交流基金會副主席馮國經（Victor Fung）。（中美交流基金會網站）

羅賓遜（Mary Robinson）：「零和博弈」無法界定當下的挑戰

愛爾蘭前總統瑪麗羅賓遜說，我們正經歷一個毀滅性的全球疫情，這不僅凸顯了全球防疫的不足，也折射了基於規則的國際秩序的弱點。國與國的競爭可以是有益而有活力的，卻不宜淪為進攻性的民族主義，致使破壞共同利益。中美兩國須推動年輕人、女性、文化組織和其他維度的交往。

羅賓遜認為，疫情提醒了我們相互連接的現實，揭示了我們共同面臨的衛生挑戰，譬如生物多樣性、環境危機、對「地球限度」的逾越等等。這些挑戰皆無法以傳統外交政策「零和博弈」的範式去界定，而有需持續性的、密切的合作。

中美必須合作構建新的框架，以應對21世紀的存在性威脅。在環境治理問題上，對中國而言這意味着更具雄心的碳減排方案，美國則必須克服其政治困局，兌現過往承諾；在核武問題上，中國的「不率先使用」原則可為表率，美國現下的《核態勢評估報告》也適宜繼續推動裁軍和衝突降級。

圖為愛爾蘭前總統瑪麗羅賓遜。（Getty）

吳作棟籲中美進行「正和博弈」

新加坡前總理吳作棟稱，中國認為，過去遭外國勢力欺壓的根本原因是自己貧窮落後，所以無論是核武能力，抑或網絡戰能力，都是為了確保自己不再受欺壓，美國卻持續壓制並阻撓其崛起。華府則覺得中國是現行國際秩序受益者，卻持續挑戰修正。他建議中美應求同存異和尋求合作。

吳作棟表示，他最大的憂慮是台灣。他不認為中國希望武統台灣，但如果和統無望，那麼也就別無其他選擇。吳作棟認為，台灣獨立是北京政府的「紅線」，但仍未知什麼舉動會成為驅動中方行動的轉捩點。中國見到美國的默許與鼓勵讓台灣擴大國際空間，就會對台灣採取更多施壓行動。

他認為，中美應談判以避免在台灣問題上衝突，最好是建立一個紅線電話。所有希望避免中美發生災難性衝突的持份者，也都應發出溫和聲音，呼籲兩國進行「正和博弈」（positive-sum game）而非「零和博弈」（zero-sum game），更不應該是「負和博弈」（negative-sum game）。他指，東盟（ASEAN）就是不同地理、歷史、語言和政制國家共存的範例，它可以是一個重要的溫和發聲者。

吳作棟稱，希望中美持續構建戰略互信，即便這需要最頂級的智慧和政治能力。

吳作棟（Goh Chok Tong）為李光耀之後的新加坡第二任總理。（Getty）

克雷蒂安：「富者愈富窮者愈窮」會導致更多問題

加拿大前總理克雷蒂安（Jean Chrétien）認為，世間總有各種各樣的問題與挑戰，但時過境遷再回顧，往往能看到進展。克雷蒂安表示自己時常戲稱「如果不能給我一個好消息，就不要告訴我任何壞消息」，新聞從來都是壞消息，但每個國家都有「共同尋找解決方案」的共識。

他認為，關鍵在於解決當下的一系列經濟問題。如果人們愉悅開心，生活得好且舒適，也就不至於有這麼多問題。克雷蒂安指出，富者愈富窮者愈窮的問題若得不到解決，那麼會有更多問題。我們需要設法共享我們共同創造的財富。

克雷蒂安於1993至2003年間擔任加拿大總理。圖為2009年10月克雷蒂安與其妻子Aline受到英女王的接見。（Getty）

福田康夫冀中國不要重蹈日本覆轍

日本前首相福田康夫首先預祝北京冬奧會成功舉辦。隨後表示，無論是台海、香港或新疆，美國都希望以這些老生常談的話題建立遏制中國的包圍網，構建反華國際輿論，但兩國最大的挑戰在於如何解決經貿摩擦。

福田康夫提到美國對華持續貿易逆差，稱日本和德國也曾經歷中國如今面臨的課題。非常有意思的是，日本與德國都是二戰戰敗國，但當時日德於國際經濟上都佔據比較有優勢的地位。當然，德國彼時對美貿易順差沒有日本對美那麼大。而由於日本與美國沒能很好解決這些經濟摩擦，以至於美國爆發強烈反日情緒。

日本當時為與美國維持良好關係而簽署《廣場協議》，導致日元對美元匯率提升，如果日本當時用10年提升匯率，而非1、2年，那麼便會相對合適。東京政府為挽救它而數次降息，結果又促發一系列問題，讓日本整體產業政策陷入長期停滯的狀態。而海灣戰爭期間，面臨美國對日本「什麼都沒有做」的質疑，日本又向美國提供了130億美元（1.5萬億日元）軍費支持。

是以，福田康夫認為日本經濟政策很難說是獲得成功，不如說是失敗，希望中國不要重蹈日本的覆轍。他認為，美國雖然會提出包括人權和民主在內的問題，包括以所謂「普世價值觀」對中國加以干涉，但他希望中國不要讓步，只需聚焦解決貿易問題、讓貿易和金融更為順暢即可。

福田康夫稱，沒有一個國家是在獨舞，要考慮到包括水資源、氣候變暖和貧窮在內的各方狀況，這些關係到地球整體發展。中美問題不單關乎兩國，而是關乎世界，亦是日本的問題，日本不能作壁上觀，必須幫助解決中美之間的問題，也要思索如何解決好日美和日中關係。

中國外交：圖為2018年，日本前首相福田康夫在北京與中國外長王毅握手。（Getty）

歐倫斯：沒理由搞壞中美關係

美中關係全國委員會會長歐倫斯（Steve Orlins）美中關係全國委員會會長歐倫斯（Steve Orlins）表示，近年來，只有少數美國人認為美國對華政策變得更具敵意，而他是其中一員。但他並不介意身為少數派，因為自從當年越戰時期他便以反越戰而身為少數派。

歐倫斯表示，近年來中國政府樹立網絡防火墻、在南海填海造陸、無視海牙國籍法庭對中菲南海爭議的判決、頒布《境外非政府組織（NGO）境內活動管理法》、在新疆設再教育營等行動，乃至美方藉加拿大扣押孟晚舟、稱呼新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）為「武漢病毒」、加大南海「航行自由」、關閉中國駐休斯敦領事館、污衊中國干涉美國大選，以及限制中美科研合作和中資企業在美運營等行為，都嚴重加劇了中美兩國相互之間的敵視。

歐倫斯指，中美政府這些事件很容易讓人成為一個悲觀主義者，但在中美關係上他仍樂觀。他認為兩國不應「以牙還牙」，而是需要在短期內培養合作的習慣。這包括立即取消貿易關稅，並就國家安全的定義達成共識，以便雙方繼續進行商業活動，並重啟科學合作。

他引述習近平「有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞」的表述，稱中美有很多事情可以協作。而正如他當年他反越戰的立場後來成為主流觀點，他也認為他如今對中美關係樂觀的少數派看法終會成為主流。

圖為美中關係全國委員會會長歐倫斯（左二）在美的中國留學生合照。（Twitter@sorlins）

曾培炎：繁榮穩定的中國不是威脅而是機遇

中國國際經濟交流中心理事長兼前中國國務院副總理曾培炎表示，中美關係近年遭遇建交以來最困難時期，偏離正確航向。他針對習近平在2021年11月與拜登的視像會晤時提出的「中美關係應堅持相互尊重」、「和平共處」和「合作共贏」這3項原則展開發言。

關於相互尊重，曾培炎認為中美關係發展的前提是尊重彼此社會制度和發展道路，世界多彩而多元，中美實行不同的社會制度是兩國人民基於歷史的選擇，中國不會改變美國，美國也無法改變中國。在涉及主權、安全、發展利益等重大問題上，需要謹慎處理，不要逾越底線，不要製造麻煩，相互尊重各自發展權利。中國人民有追求美好生活的發展權利，一個繁榮穩定的中國給世界帶來的不是威脅而是機遇。美國總是以「從實力的角度」與他國對話，這是典型的霸權思維，這種居高臨下、頤指氣使的做法，在21世紀的今天早該被扔進歷史的垃圾堆。

關於和平共處，曾培炎指中國主張和為貴、和而不同、兼愛非攻。中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者。美國不應以意識形態劃線和滿足國內部分利益團體的需要，將中國樹立為假想敵，這最終可能導致成為「自我實現的預言」。他認為，中美出現分歧很正常，但要建設地管控，避免分歧擴大化、激烈化，加強各領域溝通，增進了解與信任，避免戰略誤判。

關於合作共贏，曾培炎表示隨著科技創新和經濟全球化的深入發展，要素資源實現了大規模跨境流動。國與國的關係中，互利互惠取代零和博弈。中美應加強抗疫合作、環境治理合作、經貿合作、科技合作以及全球治理合作。

圖為中國國際經濟交流中心理事長兼前中國國務院副總理曾培炎。（中國廣東省生態環境廳網站）

論壇隨後圍繞全球經濟復甦展開討論。美國前財政部長盧（Jacob Lew）與中國國際經濟交流中心執行副主席及第十三屆全國政協副主席畢井泉進行了專題演講。隨後參與專家討論會的包括：耶魯大學高級講師羅奇（Stephen Roach）、香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授劉遵義、中國外交部原副部長何亞非、清華大學經濟管理學院前院長錢穎一。

論壇的第二天將就貿易、投資、及全球供應鏈舉行專題討論會。嘉賓包括：美國眾議院前議員布斯塔尼（Charles Boustany）、美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）、弘毅投資董事長兼總裁趙令歡、香港上海滙豐銀行非執行主席王冬勝。

論壇第三天的主題是氣候問題合作和文化交流，演講嘉賓包括：新西蘭前總理克拉克（Helen Clark）、以及中國氣候變化事務特使解振華。

中美交流基金會是一個獨立的非盈利、非政府組織，由私人資助，於2008年在香港成立，旨在建立推動中美兩國人民間建設性對話和多元化交流的平台。

中國國際經濟交流中心（CCIEE）是經中國政府批准成立的國際性經濟研究、交流和諮詢服務機構。由國家發展和改革委員會主管，經國家民政部登記註冊。中心理事長由國務院前副總理曾培炎先生出任。