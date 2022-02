美媒2月9日披露,國會眾議院多名共和黨議員提出《制裁中共法》(STOP CCP Act),倡議制裁所有中國共產黨全國代表大會成員及其直系親屬,此意味這項法案若通過實施,對象將包括中國主席習近平及其家屬。



布賴特巴特新聞網(Breitbart News Network)9日報道,這份議案由包括美國眾議院軍事委員會共和黨首席議員羅傑斯(Mike Rogers)在內的眾議員推出,全名為《制裁中國共產黨內專制壓迫人民之官員法》(Sanctioning Tyrannical and Oppressive People within the Chinese Communist Party Act,簡稱STOP CCP Act)。它提及新疆維吾爾族、香港和台灣等問題。

美國共和黨眾議員2月9日推文時提及這份法案,,有共和黨人轉載並表示支持。(Twitter@RepJoeWilson)

根據法案內容,制裁對象包括全部2,000多名中國共產黨全國代表大會成員及其家屬,即受到制裁的中共官員無法使用美國金融系統,也不能利用家庭成員來避開制裁。

法案規定,制裁對象不准入境美國、無法取得赴美簽證,也禁止動用在美國境內的財產進行交易,在中國營運的美國公司也不能與任何被制裁的官員及其家人進行任何交易或業務。