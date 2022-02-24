俄軍對頓巴斯展開特別軍事行動　普京：令烏克蘭去軍事化去納粹化

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）21日承認烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）為獨立國家，並獲授權向當地派兵，令區內局勢進一步升溫。數天後，來到2月24日，普京宣布對頓巴斯採取特別軍事行動，惟包括烏克蘭首都基輔附近在內，多個城市都傳出爆炸聲。



2月24日

圖為烏克蘭多市發生轟炸或爆炸的情況。（https://me.liveuamap.com/）

12:10 鳥克蘭證實發生導彈襲擊。鳥克蘭內政部稱，爆炸是來自巡航導彈與彈導導彈襲擊。此外烏東頓涅茨克州東南部城市馬里烏波爾（Mariupol）等地也發生爆炸，濃煙滾滾直撲半空。

12:10 俄軍已在敖德薩出現。

12:09 普京稱特別軍事行動是為令烏克蘭「去軍事化、去納粹化」

圖為聯合國UNTV截圖，相中是2022年2月23日，聯合國秘書長古特雷斯出席聯合國安理會緊急會議。他譴責俄羅斯對烏克蘭採取的行動，又稱呼籲俄羅斯對和平給予機會。（AP）

11: 55 拜登最新聲明：「普京總統選擇進行一場有預謀的戰爭，這將帶來災難性的生命損失和人類苦難。只俄羅斯一國須對這次襲擊將帶來的死亡和破壞負責」

11:53 拜登警告普京，在頓巴斯進行特別軍事行動後會面對「進一步的後果」。

11:51 普京稱，俄羅斯無計劃佔領烏克蘭。

11:33 身在基輔的記者稱，爆炸聲大到干擾現場直播。

11:29 拜登稱，俄羅斯要為這次「無端的」及「不正當的」襲擊造成的死亡及破壞付出代價。

11:28 布蘭特期油急升至100美元。

11:14 烏克蘭首都基輔（Kyiv）及第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）第二大城市傳出爆炸聲。

11:08 普京稱那些介入烏克蘭衝突的強國，將看到前所未見的後果。

11:05 普京在發表電視演說時稱，已做出決定在頓巴斯地區進行特別軍事行動。普京稱，俄羅斯與烏克蘭士兵戰鬥將不可避免。

烏克蘭局勢：圖為2022年2月17日，美國務卿布林肯與美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德出席聯合國安理會會議。當時布林肯剛完成他的發言。（AP）

10:55 韓國總統文在寅稱，如果俄羅斯對烏克蘭全面開戰，韓國難免參與制裁。

10:46 美國白宮發言人普薩基稱，總統拜登在密切注視烏克蘭局勢發發展，而他會繼續從國家安全顧問沙利文獲得最新消息。

拜登在聯合國安理會緊急會議舉行前，亦曾與美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）通話。

10:45 聯合國秘書長古特雷斯呼籲普京給和平一個機會。

10:41 烏克蘭政府網站被黑客入侵，銀行網站亦遭攻擊。

10:39 聯合國安全會緊急會議召開。

10:30 美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）稱，俄羅斯已在入侵烏克蘭。

烏克蘭局勢：圖為2022年2月23日，一名烏克蘭部隊成員在烏東Svitlodarsk的分隔線上使用對講機。(AP)

10:05 俄羅斯發布航行通告（NOTAM），禁止民用飛機進入與烏克蘭東北部接壤的航線，覆蓋了過去幾星期俄羅斯軍隊集結的走廊。該航行通告即日生效至 5 月 18 日。

09:30 烏克蘭總統澤連斯基在個人Facebook上上載影片，發表講話。他稱俄羅斯的入侵可能隨時發生，並反駁俄羅斯對其是納粹主義的指責。他又用俄語表示俄羅斯稱攻打烏克蘭是要解放烏克蘭，但實際烏克蘭早已自由解放。

07:05 烏克蘭總統澤連斯基表示嘗試聯絡普京不果，並指俄軍在邊境集結20萬兵力。他亦稱，普京已經下令入侵烏克蘭。

06:50 中國常駐聯合國代表張軍呼籲各方在烏克蘭問題上保持克制，避免任何可能加劇緊張局勢的行動。他指北京非常關注烏克蘭局勢，重申中國對維護各國主權和領土完整的立場是一貫，並指應共同維護聯合國憲章的宗旨和原則。

06:26 頓涅茨克與盧甘斯克要求俄羅斯向當地派兵後，烏克蘭要求聯合國安理會舉行緊急會議。

06:08 烏克蘭資訊保障局指，當地的網絡攻擊情況加劇，政府、外交部、國家安全局等網站都無法進入，目前未知攻擊來源。

05:00 克里姆林宮表示，頓涅茨克與盧甘斯克正式向普京求助，要求俄軍到當地阻止烏克蘭部隊進迫。

04:38 俄羅斯駐澳洲大使館回應坎培拉方面的制裁，稱普京承認頓涅茨克與盧甘斯克為獨立國家的決定不會改變。

03:53 烏克蘭國會通過為期30天的緊急狀態令，並在24日正式生效，內容包括政府可以實施宵禁、檢查個人證件等，同時限制使用數碼及無線電通訊設備，避免局勢升溫。另外後備軍人亦不可離境。

03:33 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，如果俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）可以遊說普京重回外交之路，他願意與拉夫羅夫會談。不過假如拉夫羅夫強調普京的選擇戰爭的立場，對方將會付出代價。

德國柏林勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）2月23日在外牆投射烏克蘭國旗的藍黃色，以示對烏克蘭的支持。（AP）

03:23 美國總統拜登（Joe Biden）宣布制裁北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道，包括營運的公司及其高層職員。他表示普京對烏克蘭的行動，為全球提供機會減少對俄羅斯能源的倚賴，另覓其他類型的能源。

02:49 美聯社引述一名美國國防部高層指，有80%在烏克蘭邊境附近部署的俄軍處於可能前進的位置，指他們距離邊境只有5至50公里左右，意味他們一旦接獲命令，可以隨時行動。不過該名官員無法證實俄軍是否已經進駐頓巴斯（Donbas）地區。

02:15 歐盟公布制裁俄羅斯名單，除了防長紹伊古（Sergei Shoigu）、外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）外，榜上有名的包括普京的幕僚長瓦伊諾（Anton Vaino），以及海軍司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）等。制裁措施包括凍結他們的資產和禁止踏足歐盟成員國等。

02:09 美國警告俄羅斯可能在短時間內入侵烏克蘭後，路透社目擊者指，兩批載有軍事裝備的車隊從俄羅斯方面駛向頓涅茨克，其中一批車隊包括9架坦克及沒有標記的軍車。

01:50 俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）指，德國、法國及烏克蘭準備舉行另一輪諾曼第模式（Normandy Format）會面，討論烏克蘭東部局勢。

00:48 美國有線新聞網絡（CNN）報道，華府向烏克蘭政府發出警告，指俄羅斯的攻擊迫在眉睫，其中東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）可能是目標之一。

00:45 據英國廣播公司（BBC）了解，歐盟制裁俄羅斯的名單或包括防長紹伊古（Sergei Shoigu）及外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）。

00:38 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在聯合國大會上批評俄羅斯承認頓涅茨克與盧甘斯克的決定，並表明不會承認在頓涅茨克的俄軍為維和部隊。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示對古特雷斯的言論感到遺憾，指有關說法與對方的地位及權力不符。

00:22 天空新聞（Sky News）報道，美國政府準備在較後時間宣布容許對北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道的制裁措施。

00:13 歐盟領袖會於24日舉行緊急會議，討論烏克蘭局勢。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）指，俄羅斯的侵略行為已經損害烏克蘭的領土及主權完整和國際法，同時打擊歐洲的安全秩序。他重申以武力及威脅改變領土的情況，不應在21世紀發生。

00:00 烏克蘭遭受大規模網絡攻擊，包括外交、衛生等政府部門，以及多間銀行的網站都受到阻斷服務 (DDoS) 攻擊，無法進入。當局日前曾收到警告，指黑客準備向政府部門、銀行及國防設施發動襲擊。

00:00 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在聯合國大會上發言，呼籲聯合國需要採取一切措施保障烏克蘭，為歐洲局勢降溫。他重申烏克蘭無意擁有核武，並稱全球應該以史為鑑，不要讓過往導致世界大戰的錯誤重演。