烏克蘭局勢｜民眾搶購糧食　超市貨架「清零」但補貨不易

俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動。烏克蘭首都基輔（Kyiv）2月28日早上解除宵禁令，民眾紛紛到超市和其他商店搶購糧食，商店的貨架都幾近清空。在戰事影響下，外界擔心當地會出現糧食短缺問題，尤其是運送物資變得艱難，商店或難以補貨。



在基輔，仍能營業的商店不多，大批民眾在超市、商店和藥房排隊，輪候購買糧食和藥物。惟大部份的糧食和生活必需品都已被搶購一空，包括麵包、蔬菜、油、肉類、香腸在內的食品都已售罄。一間超市的貨架上只剩下一些價錢較昂貴的進口食品，如西班牙火腿、法國芝士、瑞士朱古力以及泰國芒果等。

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半島電視台（Al Jazeera）3月2日稱，連鎖超市Silpo的收銀員對記者說：「我們預料明天會有人來送貨，但這件事在物流上沒那麼容易做到。」身處當地的記者凱特吉（Oz Katerji）稱：「這裏的貨架正變得空空如也，能獲得補給的可能性低。 如戰事不能很快停止，此地將面臨人道主義災難。」

烏克蘭政府已就糧食短缺的問題向世界糧食計劃署（WFP）求助。WFP稱，他們正展開緊急行動，向逃至鄰國的烏克蘭難民提供食物，但暫未知他們正向留在烏克蘭的人提供什麼援助。