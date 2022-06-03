拜登：憲法第二修正案並非絕對 促共和黨人助推槍管
撰文：許懿安
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在美國接連發生多宗導致嚴重傷亡的槍擊案後，美國總統拜登（Joe Biden）6月2日晚罕見地在黃金時間於白宮發表全國談話，稱為解決槍支暴力引致的「大屠殺」，美國應禁止「突擊式」（assault-style）武器及大容量彈匣。
他稱自己尊重文化與傳統，以及合法擁槍者的關切，但與此同時，有權擁有及攜帶武器的憲法第二修正案（Second Amendment to the United States Constitution）與其他權利一樣並非絕對。
他在黃金時段於白宮發表的演講中說，美國太多的日常場所已成為「殺戮場」。他說：「看在上帝的份上，我們還願意接受多少殺戮？」
拜登在談話中呼籲推出一些措施，包括禁售突擊性武器以及大容量彈匣；如不可能這麼做的話，將購買武器的年齡從18歲調升至21歲。他並支持加強對買槍者的背景調查、紅旗法案（Red Flag Laws），以及廢除槍枝製造商免於挨告的法律保障。
拜登敦促共和黨人讓國會對槍支管制措施的法案進行辯論及投票。他說：「我們不能再讓美國民眾失望了。」
拜登發表這演說，正值美國近期發生多宗震撼全美乃至全球的案件之際。美國紐約州水牛城（Buffalo）一間超級市場5月14日發生槍擊案，一名槍手在超市內開火，導致13人中槍，當中10人身亡，疑犯被捕；美國德州小鎮尤瓦爾迪（Uvalde）羅布小學（Robb Elementary School）5月24日發生槍擊案，19名學童和2名教師被殺。美國俄克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）市一醫院6月1日發生致命槍擊案，院內4人喪生，槍手自殺身亡——這是美國今年來第233宗槍擊案。