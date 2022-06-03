拜登：憲法第二修正案並非絕對　促共和黨人助推槍管

在美國接連發生多宗導致嚴重傷亡的槍擊案後，美國總統拜登（Joe Biden）6月2日晚罕見地在黃金時間於白宮發表全國談話，稱為解決槍支暴力引致的「大屠殺」，美國應禁止「突擊式」（assault-style）武器及大容量彈匣。



美國總統拜登2022年6月2日現身位於華盛頓的白宮東廳，就一段時間內發生的大規模槍擊案發表講話。（AP）

他稱自己尊重文化與傳統，以及合法擁槍者的關切，但與此同時，有權擁有及攜帶武器的憲法第二修正案（Second Amendment to the United States Constitution）與其他權利一樣並非絕對。

他在黃金時段於白宮發表的演講中說，美國太多的日常場所已成為「殺戮場」。他說：「看在上帝的份上，我們還願意接受多少殺戮？」

美國德州小學槍擊案：圖為2022年5月29日，美國總統拜登和第一夫人吉爾當天抵達位於德州尤瓦爾迪鎮的羅布小學槍擊案現場，對被殺師生致哀。吉爾仲手撫摸一名遇難學生的遺照。（AP）

拜登在談話中呼籲推出一些措施，包括禁售突擊性武器以及大容量彈匣；如不可能這麼做的話，將購買武器的年齡從18歲調升至21歲。他並支持加強對買槍者的背景調查、紅旗法案（Red Flag Laws），以及廢除槍枝製造商免於挨告的法律保障。

拜登敦促共和黨人讓國會對槍支管制措施的法案進行辯論及投票。他說：「我們不能再讓美國民眾失望了。」

美國總統拜登2022年6月2日現身位於華盛頓的白宮東廳，就一段時間內發生的大規模槍擊案發表講話。（AP）

拜登發表這演說，正值美國近期發生多宗震撼全美乃至全球的案件之際。美國紐約州水牛城（Buffalo）一間超級市場5月14日發生槍擊案，一名槍手在超市內開火，導致13人中槍，當中10人身亡，疑犯被捕；美國德州小鎮尤瓦爾迪（Uvalde）羅布小學（Robb Elementary School）5月24日發生槍擊案，19名學童和2名教師被殺。美國俄克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）市一醫院6月1日發生致命槍擊案，院內4人喪生，槍手自殺身亡——這是美國今年來第233宗槍擊案。