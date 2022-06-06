美國12歲男童劫油站　一聲槍響回應質疑　店員嚇得火速交出錢袋

美國一名12歲男童6月1日持槍搶劫密歇根州（Michigan）哈特福德（Hartford）的加油站商店後被捕。



當地傳媒13 On Your Side報道，有人於1日下午4時前打911報警稱，在與警察局僅距離一條街的油站，有人持械搶劫。哈特福德警察局長貝爾特蘭（Tressa Beltran）和包括中尉普林斯（Mike Prince）在內軍官先後抵達現場。

普林斯稱，涉事男童1日上學時似乎與同學討論有關城鎮內哪間加油站最不安全。他之後回家、換衣服，到父母的槍支保險箱拿取一把裝有2個彈匣的9毫米手槍放進背包。

男童抵達離家約1.6公里的加油站後跟着其他顧客排隊，輪到他時，男童拔出槍並要求店員把錢放進其背包。當店員問「你是認真的嗎」，男童隨即向天花板開槍，她拿出一個銀行存款袋並叫他離開商店。

Hartford, Michigan, USA. 12 year-old boy robs gas station at gunpoint.



A boy calmly pull a pistol from his backpack, point it at a woman and then fire a shot into the ceiling as he robbed a gas station in southwestern Michigan. pic.twitter.com/2qZWkiYZsR — Teleցram News Channel 🌐 (@George62989794) June 4, 2022

警方其後在距離現場附近發現疑犯並拘留他。普林斯稱，男童不願解釋自己為何要打劫，僅說不是為了錢，他會把錢丟進下水道，並為男童被捕時的從容態度感到訝異，「真正讓我吃驚的是，他（男童）沒有表現出任何情緒。」