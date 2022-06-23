美國俄勒岡推毒品除罪化1年後　美媒：波特蘭街頭淪露天毒品市場

美國俄勒岡州（Oregon）在2021年2月成為全美首個推行毒品除罪化的州份，即持有少量海洛因、安非他命（俗稱冰毒）和LSD迷幻藥等硬性毒品不會再遭逮捕，計劃本希望鼓勵更多癮君子求助，但事隔1年多後，有美媒指俄勒岡州波特蘭市（Portland）街頭淪為露天毒品市場。



根據美國霍士新聞與英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，執法人員表示波特蘭街頭四處都是無家可歸的癮君子，他們公開買賣毒品，而且州出內現吸毒的跡象正在增加。

服藥過量死亡人數創新高

俄勒岡州選民2020年底通過110號法案後，俄勒岡州成為美國第1個把擁有海洛因、冰毒、迷幻藥、羥二氫可待因酮（Oxycodone）和其他毒品合法化的州份，法案在2021年2月生效。在這項「試驗」開展16個月後，2021年俄勒岡州服藥過量死亡人數創新高，與2020年相比增加41%。

曾在兩屆美國政府中為禁毒官員提供建議的哈得孫研究所（Hudson Institute）資深研究員默里（David Murray）稱：「這是可預測的，不幸的是，它正發生在我們眼前。這是一場悲劇，是一場自我造成的傷害。」

俄勒岡州華盛頓縣（Washington County）地區檢察官巴頓（Kevin Barton）則稱，持有毒品合法化的同時，當地財產犯罪和暴力犯罪都有所增加。俄勒岡州農村地區的警察還告訴美媒，他們看到愈來愈多盜竊行為，因為人們為了滿足自己的毒癮而偷竊。