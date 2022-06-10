大麻污名漸褪成潮流商品　全球合法化趨勢的危險

美國《華爾街日報》6月6日刊登一篇評論文章，指出美國近年多宗大規模槍擊案中，多位槍手據報都有吸食大麻，而隨着更多的州份把娛樂用大麻合法化，越來越多的美國年輕人頻繁地吸食大麻，導致的成癮和反社會行為亦會增加。

放眼全球，越來越多的國家開始推動大麻合法化或某程度上對大麻「從寬」，各式標榜無害的CBD（大麻二酚）產品變成流行潮物。大麻的污名漸漸消失之際，社會更應多加警剔。



如今，美國已有19個州份把娛樂用大麻合法化，加拿大亦於2018年對娛樂用大麻「開綠燈」；連德國都有意在兩年內讓大麻全面合法化；不少西方國家的自由派政客都推祟這種軟性毒品是「小服怡情」，而且強調藥用性質，有鎮靜、紓緩壓力之效。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在2020年選舉期間，更曾公開笑指大麻「給予很多人快樂」，「我們的世界需要更多快樂」。

泰國大麻合法化的措施於６月９日生效，為大麻植物的所有部分的醫療和個人使用鋪平了道路。圖為曼谷的Highland咖啡館展示了大麻的花蕾。（AP）

鎮痛的只是國家經濟?

而這種風氣似乎更是有蔓延亞洲之勢，泰國便成了首個大麻合法化的亞洲國家，繼三年前把醫療及研究用大麻合法化，鼓勵「全民種植」，儘管泰國通過的只是醫療用大麻，但在商品化上顯然有越見寬鬆。2020年底進一步鬆綁相關限制，開放持有許可證者種植並販售及出口工業大麻（漢麻，hemp）產品。2021年起，餐飲業者能將漢麻的根、莖、葉以及萃取物用於餐飲之中，生產商亦可把成份用於化妝品、健康食品、藥品等商品之中。

當局最近措施是進一步將大麻從毒品管制名單中移除，泰國民眾可無限量在自家種大麻，僅限家戶醫療用途，不得用於娛樂；在公共場合吸食大麻也屬違法行為，這意味民眾可以在家或私人場所（以醫療用原則）吸食大麻。

無可否認，已兩年半的新冠疫情已重創極依賴旅遊業的泰國經濟，官員政客力推大麻合法化，全力催谷「大麻經濟」，目的是要拯救旅遊業及疲軟的經濟。似乎，真正需要靠大麻「鎮痛」的是國家經濟，而非用家及普羅大眾。

但為了拼經濟，大麻？美國可謂更早及更廣泛地推動大麻合法化，但大麻所引致的社會問題，曝露的只可能是冰山一角。

《華爾街日報》編委會成員Allysia Finley 6日發表的評論文章《大麻與暴力犯罪激增》（Cannabis and the Violent Crime Surge），指出美國近年發生的多宗大規模槍擊案，有多位槍手據報有吸食大麻習慣，例如是眾議員吉福茲（Gabby Giffords）2011年經歷的槍擊案、2012年科州奧羅拉（Aurora）電影院槍擊案、2016年佛州奧蘭多（Orlando）夜總會槍擊案、2017年德州第一浸信會教堂槍擊和2018年佛州高中槍擊案。Finley認為「這可能是巧合，但愈來愈多證據表明存在聯繫。」

泰國大麻合法化的措施於6月9日生效，一名顧客在首都曼谷的Highland咖啡館購買大麻。（AP）

大麻增加自殘及精神問題風險

Finley在文章在續指，現今的年輕人比他們長輩一代年輕時吸食的大麻量更多、更頻繁，而且如今的（娛樂用）大麻平均效力大約是1995年的四倍。因此也較易出現成癮問題，18歲以下開始吸食大麻的青少年之中，每6人就有一人上癮。

而且越來越多的研究指出，長期及過早吸食大麻引發精神疾病，包括出現幻覺、妄想等急性情神病（acute psychosis），甚至是「scromiting」（尖叫及嘔吐）的症狀及精神分裂症。文章又引述去年美國一項研究指，患有抑鬱症等情緒障礙且同時沉迷大麻的年輕人，其自殘和死於他殺的可能性（通常在變得暴力後）是那些沒有服用的人的3.2倍。另一項分析發現，使用大麻的年輕人出現暴力行徑的風險比正常高兩倍多。

大麻二酚（cannabidiol、CBD）沒有精神活性成分，不受《危險藥物條例》管制，在港不屬非法物質。（洪業銘攝）

潮流商品化

大麻服用與每宗暴力案件背後是否有因果關係或許難以判斷，但這種表象與趨勢，社會不應輕率漠視。尤其是如今社會對於大麻的污名化日漸減退，越來越多人把大麻與煙、酒相提並論。在本港，近年青少年吸食大麻的情況有所上升，更值得注意的是，含有大麻萃取物的產品近年亦開始充斥香港巿面，像CBD咖啡、化妝品等。這類商品往往是針對年輕人巿場，在營銷及包裝上更貼近潮流商品，而並非在於其真實藥用或醫療用價值，在銷售過程中並無受到任何監管。現時本港法例中，大麻萃取物大麻二酚（CBD）是合法的，但另一成份四氫大麻酚（THC）則是違法的毒品，也就是導致幻覺及上癮的物質。

而由於CBD產品的成份，一般是由漢麻（含有約≤0.3%的THC及12-18%CBD）中提取，因此萃取物可能含有微量的THC。因此巿面上不少標榜CBD成份的產品都可能涉及違法的THC成分。執法部門應當在此類違規商品變得泛濫前，及時堵截。

回看全球，隨着大麻這種軟性毒品已變成商家及政府眼中的「綠色黃金」，外媒更把大麻標榜為繼比特幣後「最具潛力的商品」，盲目封殺之舉似乎變得守舊、不合時宜。但這些吹捧者卻忽視了大麻「合法化」對民眾身心的風險，更沒認清自身政府的監管及執法能力。如何避免違規產品充斥？如何阻止未成年人士取得大麻？如何避免青少年成癮問題？

別忘記，包括*荷蘭在內的絕大多數國家都未把娛樂大麻合法化，而大麻合法化給社會所帶來的相關風險及影響根本難以預料。

＊注解：而以銷售大麻的「咖啡店」（coffee shop）聞名的荷蘭實際上並未將娛樂用大麻合法化，唯政府就大麻實施「寬容政策」。荷蘭政府官方網站顯示：在咖啡店銷售軟性毒品是一種刑事犯罪，但公訴機關不對咖啡店的這種犯罪行為進行起訴。這一政策允許咖啡店在單次交易中販賣不超過5克大麻，且不對持有5克及以下大麻的公眾進行起訴。



況且，大量科學證據早已指出，大麻成癮會對於青少年腦部發展及精神構成損害，在傳媒、相關企業，以至政客都全面吹捧、淡化大麻產品的毒害性及風險下，只會給予社會大眾錯覺——服用大麻無傷大雅。而從美國的情況可窺見的，最終受害者就是身心未成熟的青少年。