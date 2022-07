薩爾瓦多女生19歲意外流產　竟被控刺孩兒6刀　遭判謀殺入獄50年

美國近日推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的歷史判決,終結對女性墮胎權的憲法保障,女權開倒車的舉措引起國際譁然。再來看看號稱擁有全球最嚴厲「反墮胎法」的薩爾瓦多(El Salvador),一名21歲懷孕女子只因在19歲時意外流產,竟遭法院依殺人罪起訴,近日判決才剛出爐,要被關50年。



綜合外媒報道,薩爾瓦多擁有世界上最嚴厲的反墮胎法,即使懷孕對母親的生命造成威脅,或因性侵、亂倫而受孕,法律仍「禁止一切形式的流產」。

2020年6月17日,懷孕時才19歲的拉米雷茲(Lesly Ramírez)已有5個月身孕,當天晚上在家中上廁所時不幸流產,她回憶道「有東西從我體內出來」,上個廁所卻流產,拉米雷茲嘗試自己剪斷臍帶,但當時天已黑,家裏也沒有電,於是她前往醫院接受治療,一周後被檢方拘留。

雖然拉米雷茲然是因意外流產,非墮胎,但薩爾瓦多當局卻辯稱,拉米雷茲懷的胎兒已接近足月,在生產完後,她在孩子脖子上猛刺六刀,才導致嬰兒死亡,因此將她以殺人罪起訴。拉米雷茲則表示,檢方已經不是第一次了,他們構建出一個將女性定為犯罪的故事。

當地時間周三拉米雷茲的判決出爐,她被控殺人重罪,求處50年刑期。為拉米雷茲辯護的非政府組織「墮胎合法化公民團體」(Citizen Group for the Decriminalization of Abortion)將對判決繼續提出上訴,他們表示法律程序充滿了違規和偏見。

而除了薩爾瓦多外,包括尼加拉瓜、洪都拉斯和多明尼加共和國,都是拉丁美洲唯一無一例外,禁止墮胎的國家。

