薩爾瓦多女生19歲意外流產　竟被控刺孩兒6刀　遭判謀殺入獄50年

美國近日推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的歷史判決，終結對女性墮胎權的憲法保障，女權開倒車的舉措引起國際譁然。再來看看號稱擁有全球最嚴厲「反墮胎法」的薩爾瓦多（El Salvador），一名21歲懷孕女子只因在19歲時意外流產，竟遭法院依殺人罪起訴，近日判決才剛出爐，要被關50年。



綜合外媒報道，薩爾瓦多擁有世界上最嚴厲的反墮胎法，即使懷孕對母親的生命造成威脅，或因性侵、亂倫而受孕，法律仍「禁止一切形式的流產」。

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2020年6月17日，懷孕時才19歲的拉米雷茲（Lesly Ramírez）已有5個月身孕，當天晚上在家中上廁所時不幸流產，她回憶道「有東西從我體內出來」，上個廁所卻流產，拉米雷茲嘗試自己剪斷臍帶，但當時天已黑，家裏也沒有電，於是她前往醫院接受治療，一周後被檢方拘留。

雖然拉米雷茲然是因意外流產，非墮胎，但薩爾瓦多當局卻辯稱，拉米雷茲懷的胎兒已接近足月，在生產完後，她在孩子脖子上猛刺六刀，才導致嬰兒死亡，因此將她以殺人罪起訴。拉米雷茲則表示，檢方已經不是第一次了，他們構建出一個將女性定為犯罪的故事。

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當地時間周三拉米雷茲的判決出爐，她被控殺人重罪，求處50年刑期。為拉米雷茲辯護的非政府組織「墮胎合法化公民團體」（Citizen Group for the Decriminalization of Abortion）將對判決繼續提出上訴，他們表示法律程序充滿了違規和偏見。

而除了薩爾瓦多外，包括尼加拉瓜、洪都拉斯和多明尼加共和國，都是拉丁美洲唯一無一例外，禁止墮胎的國家。

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