安倍晉三去世｜被指為罪魁禍首 統一教喊冤：兇手母親並非信徒
撰文：ETtoday
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日本前首相安倍晉三7月8日慘遭槍殺身亡，兇嫌山上徹也向警方透露行兇動機，表示痛恨母親因陷入某「宗教團體」，造成最後宣告破產、家庭經濟困難，而導致一切發生的元兇就是曾為其宣傳的安倍晉三。日媒《週刊現代》披露該宗教團體其實是來自韓國的統一教。對此，統一教親上火線喊冤，表示兇嫌母親並非信徒。
根據韓媒《News1》，韓國統一教某高層人士7月10日在與該媒體記者通話時透露，雖然目前正在等待日本警方的正式發布結果，不過教會內部已經先行調查，確認兇嫌山上徹也的母親並非統一教會的信徒，「由於兇嫌母親並非統一教信徒，在這種狀況下，我們提及時需要謹慎發言，從結論而言，對於日本失去如此優秀的領導者，感到十分遺憾。」
該名統一教高層人士表示，對於部份媒體搶在日本政府正式發表調查結果前，便先行下定論，將兇嫌口中所稱的「宗教團體」指為統一教，對此感到相當遺憾。
報道指出，國韓統一教由牧師文鮮明所創，全名為「世界和平統一家庭連合」，不過自從2012年文鮮明逝世後，內部產生嚴重分歧，分裂成數個教派，包括原本屬於主流的統一教，以及文鮮明3子文顯進所創的家庭和平協會、7子文亨進所創的世界和平統一聖所（Sanctuary教會），其他還有多個由少數所組成的分派。
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日媒在報道指出，兇嫌山上徹也的母親是2012年文鮮明死亡的情況下，統一教分裂為數個教派以後的少數分派信徒。
韓國統一教該名高層表示，「（山上徹也母親）所信奉的宗教，是由原本曾待在統一教的人所成立的團體，與我們不太一樣。就像是教會，就算分派不太一樣，也不會稱彼此為異端。」
安倍晉三遇刺身亡，教很多日本民眾感惋惜，紛紛前來悼念這位前首相：（按圖了解）
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