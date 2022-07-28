印尼總統訪日本　兩國同意開展海上安全與能源合作

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）結束訪華後前往日本，7月27日會晤日本首相岸田文雄，雙方同意就能源、基礎設施和海上安全等各種領域展開合作。



岸田文雄27日上午10時33分在官邸與佐科維多多舉行首腦會談，其後召開聯合記者會。共同社指，為使印尼作為二十國集團（G20）輪值主席國、11月舉辦的峰會取得成功，雙方確認將展開合作。

兩人會晤期間，岸田稱，日本希望加強與印尼合作，以實現自由開放的印太地區，想進一步加強與印尼的戰略夥伴關係。

岸田也指，日本正尋求協助印尼提升海上巡邏能力的辦法，可能包括提供巡邏艦，還會向印尼提供約436億日圓貸款，用於資助印尼項目，包括建造水電站。

佐科維多多訪問日本期間聚焦投資、能源和G20峰會，他就前首相安倍晉三遇刺身亡表示哀悼，又談到印尼已解除2011年福島核事故後對日本食物進口的所有限制。他還尋求日本在涉及清潔能源、基礎設施、醫藥、農業和自然資源的新科技提供支持。

佐科維多多與日皇夫婦會面後，將前往韓國展開訪問。