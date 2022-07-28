印尼總統訪日本 兩國同意開展海上安全與能源合作
撰文：洪怡霖
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印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）結束訪華後前往日本，7月27日會晤日本首相岸田文雄，雙方同意就能源、基礎設施和海上安全等各種領域展開合作。
岸田文雄27日上午10時33分在官邸與佐科維多多舉行首腦會談，其後召開聯合記者會。共同社指，為使印尼作為二十國集團（G20）輪值主席國、11月舉辦的峰會取得成功，雙方確認將展開合作。
兩人會晤期間，岸田稱，日本希望加強與印尼合作，以實現自由開放的印太地區，想進一步加強與印尼的戰略夥伴關係。
岸田也指，日本正尋求協助印尼提升海上巡邏能力的辦法，可能包括提供巡邏艦，還會向印尼提供約436億日圓貸款，用於資助印尼項目，包括建造水電站。
インドネシアのジョコ大統領 @jokowiを東京でお迎えしました。日本産食品に対する輸入規制を全て撤廃したとの素晴らしいお話を頂きました。被災地の方々を勇気づける決定であり、大統領のリーダーシップに感謝します。Ｇ２０バリ・サミットの成功に向けて、ジョコ大統領と緊密に連携していきます🇯🇵🤝🇮🇩 pic.twitter.com/uHgXC4tSWi— 岸田文雄 (@kishida230) July 27, 2022
佐科維多多訪問日本期間聚焦投資、能源和G20峰會，他就前首相安倍晉三遇刺身亡表示哀悼，又談到印尼已解除2011年福島核事故後對日本食物進口的所有限制。他還尋求日本在涉及清潔能源、基礎設施、醫藥、農業和自然資源的新科技提供支持。
佐科維多多與日皇夫婦會面後，將前往韓國展開訪問。