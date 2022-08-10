Häagen-Dazs｜比利時再召回多7款哈根達斯雪糕

比利時當局8月9日宣布再從市面召回多7款Häagen-Dazs（哈根達斯）雪糕。

比利時此舉是由歐盟食品安全警示引發的。該國5日宣布召回10款Häagen-Dazs雪糕。在西班牙和法國也已召回幾款Häagen-Dazs產品後，比利時宣布再召回多7款雪糕，口味包括雲呢拿（香草，Vanilla）、比利時朱古力（Belgian Chocolate）、夏威夷果仁脆糖（Macadamia Nut Brittle）和果仁奶油（Pralines & Cream）。

受影響的包括桶裝和迷你杯裝產品，賞味期限介乎於於2023年3到4月。

法國7月在部份Häagen-Dazs雪糕中驗出致癌化合物氯乙醇（2-Chloroethanol），向歐盟當局提出要求。此舉觸發歐盟的食品和飼料快速預警系統（Rapid Alert System for Food and Feed system，RASFF）首輪召回的公布。

雪糕製造商、美國的通用磨坊（General Mills）上週公布，它其中一個供應商提供的香草精成分含有環氧乙烷（Ethylene Oxide）。這種化學物質可用來製作殺蟲劑和清潔劑，內含氯乙醇。研究顯示，它被指與罹癌有關，例如淋巴瘤和白血病。

已購買受影響產品的顧客被告知不要食用、銷毀它們並聯絡通用磨坊要求退款。

儘管Häagen-Dazs的品牌名稱聽起來像是來自北歐，但其實並不是這樣。它是由美國紐約的一對波蘭猶太裔夫婦創立的。他們將品牌命名Häagen-Dazs，是想讓它聽起來像是丹麥的品牌。