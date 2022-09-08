英女王健康狀況引起醫生憂慮 英媒：4名子女陪伴在側︱持續更新
英國白金漢宮9月8日表示，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）正接受醫療監察，醫生擔心她的健康狀況。女王正在蘇格蘭，英國王室多人8日前往當地，包括英女王的4名子女、孫兒威廉王子（Prince William）等，本來身在美國的哈里王子（Prince Harry）也飛赴蘇格蘭。本文會持續更新有關英女王的最新消息。
【22:09】天空新聞報道，白金漢宮門外擺放告示，說明今天不會有皇家衛兵交接儀式。
【21:43】英國克拉倫斯宮（Clarence House）證實，王儲查理斯與妻子卡米拉已經抵達蘇格蘭巴爾莫勒爾堡。
▼倫敦白金漢宮外的情況▼
【21:40】英國多名政治人物紛紛發聲，對女王的狀況表達關心或憂慮，包括英國首相卓慧思（Liz Truss）、在野工黨領袖施紀賢、蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）、英國前首相貝理雅（Tony Blair）等人。
All of us are feeling profoundly concerned at reports of Her Majesty’s health.— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) September 8, 2022
My thoughts and wishes are with the Queen and all of the Royal Family at this time.
英媒：4名子女陪伴在側
【21:25】英媒ITV報道，英女王的4名子女都已抵達蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，陪伴在女王身邊。英女王的4名子女分別是王儲查理斯、安妮公主、安德魯王子與愛德華王子。
【21:15】哈里王子的發言人表示，哈里王子與妻子梅根都正在前往蘇格蘭途中。
【21:14】英媒報道，威廉王子的妻子、劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）與子女會留在溫莎堡。威廉王子則已前往蘇格蘭。
【21:12】英國傳媒報道，英女王的女兒安妮公主已在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）。
【21:10】白金漢官的聲明稱「經過今天早上的進一步評估，醫生擔心女王陛下的健康，並建議她保持接受醫療監察。」
英女王目前在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）度假。她原定7日晚上以視像形式出席樞密院會議，不過白金漢宮早前指，女王6日經過一整天的活動後，醫生建議她休息，因此當天晚上舉行的樞密院會面需要改期。
英女王在位多少年？
英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）生於1926年，她在1952年2月繼位，至今在位70年。
英女王近年有哪些疾病？
英女王自2021年4月9日喪夫後，健康狀況開始轉差，多次取消出席公開活動，一直引來外界關注，2021年11月，英女王曾因背部拉傷而不參加11月14日的國殤紀念日（Remembrance Day）儀式。她在2022年2月確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。