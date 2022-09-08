英女王健康狀況引起醫生憂慮　英媒：4名子女陪伴在側︱持續更新

英國白金漢宮9月8日表示，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）正接受醫療監察，醫生擔心她的健康狀況。女王正在蘇格蘭，英國王室多人8日前往當地，包括英女王的4名子女、孫兒威廉王子（Prince William）等，本來身在美國的哈里王子（Prince Harry）也飛赴蘇格蘭。本文會持續更新有關英女王的最新消息。



【22:09】天空新聞報道，白金漢宮門外擺放告示，說明今天不會有皇家衛兵交接儀式。

英國王室：2022年9月8日早上，英國白金漢宮門外擺放告示牌，說明今天不會有皇家衛兵交接儀式。（Getty）

【21:43】英國克拉倫斯宮（Clarence House）證實，王儲查理斯與妻子卡米拉已經抵達蘇格蘭巴爾莫勒爾堡。

▼倫敦白金漢宮外的情況▼

【21:40】英國多名政治人物紛紛發聲，對女王的狀況表達關心或憂慮，包括英國首相卓慧思（Liz Truss）、在野工黨領袖施紀賢、蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）、英國前首相貝理雅（Tony Blair）等人。

All of us are feeling profoundly concerned at reports of Her Majesty’s health.

My thoughts and wishes are with the Queen and all of the Royal Family at this time. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) September 8, 2022

英媒：4名子女陪伴在側

【21:25】英媒ITV報道，英女王的4名子女都已抵達蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，陪伴在女王身邊。英女王的4名子女分別是王儲查理斯、安妮公主、安德魯王子與愛德華王子。

【21:15】哈里王子的發言人表示，哈里王子與妻子梅根都正在前往蘇格蘭途中。

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圖為英女王2022年9月6日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡會見卓慧思（Liz Truss），並任命她為首相（AP）

【21:14】英媒報道，威廉王子的妻子、劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）與子女會留在溫莎堡。威廉王子則已前往蘇格蘭。

【21:12】英國傳媒報道，英女王的女兒安妮公主已在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）。

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【21:10】白金漢官的聲明稱「經過今天早上的進一步評估，醫生擔心女王陛下的健康，並建議她保持接受醫療監察。」

英女王目前在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）度假。她原定7日晚上以視像形式出席樞密院會議，不過白金漢宮早前指，女王6日經過一整天的活動後，醫生建議她休息，因此當天晚上舉行的樞密院會面需要改期。

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