烏克蘭軍重奪哈爾科夫大片領土　親信公開質疑普京「不了解實況」

烏克蘭士兵對抗俄羅斯軍隊再報捷。烏克蘭多方消息9月11日聲稱，烏軍已收復3,000平方公里被佔據的土地，重奪哈爾科夫多個地點，並逼使俄軍放棄東部盧甘斯克重鎮斯瓦托夫（Svatove）。

俄軍近日節節失利，似乎再引起部份俄羅斯統治階層不滿。總統普京親信、車臣總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）公開批評普京不了解實況，敦促俄軍要盡快調整戰略。



烏軍繼9月9日重奪東北部哈爾科夫（Kharkiv）的戰略重鎮伊久姆（Izium）後，10日再有重大進展。烏軍一名軍官透露，俄軍已放棄另一戰略重鎮斯瓦托夫。斯瓦托夫是俄軍的重要補給樞紐，支援南部頓湼茨克和盧克斯邊界的前線部隊。

哈爾科夫軍事管理區副首長塞梅努卡（Roman Semenukha）則宣布，烏軍重奪哈爾科夫地區逾40個早前完全被俄軍佔領的地點，另有多個地方重新掛起烏克蘭國旗。後來哈爾科夫疑遭導彈襲擊報復，多處停電。

烏軍亦聲稱，烏軍重奪的土地範圍在48小時內擴大了三倍，達3,000平方公里，進逼至俄烏邊境50公里範圍內。

俄軍連日失利後，車臣總統卡德羅夫在Telegram以語音訊息批評其表現。他認為普京還未弄清現狀，批評俄軍犯了錯誤，稱「如今日或明日還沒有改變戰略，我就被逼要跟軍方和國家領導層對話，向他們清楚解釋真實情況」。