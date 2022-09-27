美日政要會晤之際　斯諾登獲授俄羅斯國籍　日本外交官在俄被捕

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲亭）9月27日授予美國前特工斯諾登（Edward Snowden）俄羅斯國籍，相應文件已被發布在法律訊息門戶網站上。俄衛網27日引述美國認為，斯諾登應回到自己的國家並出庭受審。



命令寫道，「根據俄羅斯聯邦憲法第 89 條‘a’款，我決定：接受以下人士俄羅斯聯邦公民身份：愛德華・約瑟夫・斯諾登，1983年6月21日出生於美國。」

現年39歲的斯諾登，是美國中央情報局（CIA）前職員及美國國家安全局（NSA）前承包商僱員。2013年6月，他向美國《華盛頓郵報》和英國《衛報》提供一系列有關美英特工部門進行互聯網監視計劃的機密材料，披露了「稜鏡門」事件。此後，他先是乘飛機抵達香港，然後飛往莫斯科，在謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）過境區停留一段時間。

斯諾登：在這張來自維基解密發布的影片截圖中，美國國家安全局前系統分析師斯諾登2013年10月11日在俄羅斯莫斯科發表講話。（AP）

斯諾登揭露美國政府透過電話及互聯網，進行大規模監控的「稜鏡計劃」。他2013年經香港到莫斯科，逃避美國的起訴。他之後獲俄羅斯給予難民的身份，並獲延長居留期限。

斯諾登向多國申請庇護被拒絕後，俄羅斯給予他1年期的臨時庇護，條件是他停止針對美國的活動。斯諾登後來獲得俄羅斯的長期居留許可。2020年10月，俄羅斯給予斯諾登永久居留權。

烏克蘭局勢：俄軍在烏克蘭控制的盧甘斯克於23日舉行公投，要求選民決定是否讓該區成為俄羅斯的一部份。圖為2022年9月22日，一部軍車駛在盧甘斯克街道上，它的上方有一片大型廣告牌，寫有「與俄羅斯永遠在一起，9月27日」的字樣。除了盧甘斯克，頓涅茨克、赫爾松及扎波羅熱都舉行入俄公投。（ AP）

普京授予斯諾登俄羅斯國籍，在眾多事件發生時出現。俄羅斯2月24日起入侵烏克蘭，以美國為首的北約（NATO）以及一些國家推出多輪針對俄羅斯的制裁行動，並向烏克蘭提供包括武器在內的軍事援助。

俄烏戰爭迄今已持續7個月，俄軍未能在烏全面取勝。克宮指摘外國制裁衝擊環球經濟，而美國軍援烏克蘭是直接介入戰爭，無助於緩和局勢。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月24日，一名婦人在烏克蘭俄控地區盧甘斯克市舉行的入俄公投投票。（AP）

俄軍在烏戰事膠着之際，普京9月21日宣布簽署局部動員令，徵召30萬預備軍入伍。另一方面，9月23日上午起，俄羅斯在烏克蘭控制的頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松4個地區開始舉行入俄公投。

另一方面，有份制裁俄羅斯的，還有鄰近該國的日本。日本27日為該國前首相安倍晉三舉行國葬，美國副總統賀錦麗出席。而就在國葬舉行前夕，俄羅斯聯邦安全局26日稱拘留一名在遠東城市海參崴的日本外交官，指他從事間諜活動，並已下令要他離境。

安倍晉三國葬／美日關係：圖為2022年9月26日，美國副總統賀錦麗（左）為出席日本前首相安倍晉三國葬訪日，與日本現任首相岸田文雄（右）在位於東京的迎賓館赤坂離宮會面。（AP）

賀錦麗與岸田文雄26日在東京的迎賓館赤坂離宮會面，兩人進行首次會談。她稱美國對日本的防衛責任沒有動搖，強調「做好了在日本受到威脅時，共同站起來的準備」。岸田呼籲為實現「自由開放的印度太平洋」而合作。

兩人在會京中考慮到擴大軍力的中國，確認將加強日美同盟的威懾力。岸田稱「日美最重要的課題是印太的和平穩定」。她稱「日美同盟是和平穩定的基礎，有助於印太的繁榮」。

共同網26日稱，兩人鑑於俄烏衝突，可能商定為維持基於規則的國際秩序而合作。他們還就台灣局勢等交換意見。會談後岸田舉行晚餐會款待賀錦麗。