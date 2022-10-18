二十大｜報告稱高質量發展仍是中國首要任務　國際投行回應

中國共產黨第二十次全國代表大會10月16日開幕。二十大報告指，高質量發展仍是中國的優先事項。中國媒體18日稱，數間國際投資銀行積極地回應報告內容。



一財全球（Yicai Global）18日稱，數間國際投資銀行積極地回應二十大報告的內容。

瑞銀

瑞銀（UBS）首席中國經濟學家汪濤表示，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，國家安全和社會穩定發揮支持作用。她指國家長期發展策略沒改變，有利於穩定市場信心和預期。

她說在2022年的報告中，中國政府房地產政策的長期定調幾乎沒改變。

摩根士丹利

摩根士丹利（Morgan Stanley）中國首席經濟學家邢自強指，經濟發展是中國的第一要務，並且這個定位比市場預期的更加平衡。他稱近年中國政府的政策重點已從單純的增長，轉向平衡安全與可持續性。

他說二十大報告提及，國營企業和私營企業對經濟增長都極其重要，共產黨將繼續穩定地支持私營領域。

巴克萊銀行

巴克萊銀行（Barclays）中國首席經濟學家常健表示，二十大報告重申高質量發展是建設社會主義現代化國家的首要事項，顯示中國仍以合理增長為目標。

巴克萊說，技術方面的自力更生、以及專注於經濟韌性，是中國的關鍵事項。

高盛

高盛（Goldman Sachs）亞太首席經濟學家迪安竹（Andrew Tilton）稱，高盛的第一印像是，二十大報告更加關注多個層面的增長和安全。他指高盛不會改變他們的觀點，公司更看好對國際動盪相對不敏感的A股，並將繼續關注「共同繁榮」和「小巨人」企業，在投資方面，它們是具有巨大潛力的早期企業。

他說當美元的強勁走勢開始放緩時，人民幣應會開始走強。

瑞士寶盛

瑞士寶盛（Julius Baer）中國研究策略師及香港區研究主管鄧啟志表示，目前世界上大多數國家都在努力建設一個「更綠色的地球」，中國將受益於其在可再生能源以及電動車供應鏈方面的全球領先地位。