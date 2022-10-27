櫻井孝宏驚爆婚外情　小三懵然不知對方已婚10年　打擊過大送院

日本知名配音員櫻井孝宏驚傳婚外情，他隱瞞已婚身分，和主持的廣播節目作家「以結婚為前提」交往10年。櫻井外遇新聞被「週刊文春」披露後，小三因過度震驚送醫急救，且無法工作，廣播節目10月26日宣佈結束。



48歲的櫻井1996年出道，知名配音角色包括《Code Geass 反叛的魯路修》樞木朱雀、《JoJo 的奇妙冒險 不滅鑽石》岸邊露伴、《鬼滅之刃》富岡義勇、《Final Fantasy VII》克勞德．史特萊夫、《Fate/Grand Order》梅林、《咒術迴戰》夏油傑等。

他主持廣播節目《P.S.元気です。孝宏》已有九年，外遇對象是該節目作家，櫻井表示，對方並不知道自己已婚，也承認曾和對方討論結婚的事。

該名小三因打擊過大，被救護車送醫，也因為無法工作，決定退出業界。

由櫻井主持的廣播節目的官方推特無預警刪光所有過往貼文，並宣布當天是節目最後一集。（Twitter截圖 / @ps_genki）

該廣播節目的官方Twitter在10月24日無預警刪光所有過往貼文，10月26日宣布當天是節目最後一集。

業界人士透露，櫻井的妻子也曾是配音員，兩人結婚超過20年。

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