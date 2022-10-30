韓國梨泰院人踩人｜岸田文雄Twitter推文慰問　捱批厚此薄彼

韓國首爾梨泰院10月29日晚發生嚴重人踩人事故，導致傷亡慘重。多國領袖相繼對死難者家屬致以慰問。但日本首相岸田文岸的Twitter推文卻惹來批評。



有網民留言回應岸田的推文，稱台灣在日本2011年3月11日「三一一」地震發生後給予援助和物資捐贈，但台灣上月「918強震」發生後，他卻沒有表達慰問。

有人質疑岸田沒訊息發給同樣發生過災害的台灣，為什麼對待韓國和台灣會有分別：

台湾へのメッセージはなかったですよね。侵略や嫌がらせをしてくる国にはお優しい。違いは何ですか？ — ttyykko 国力を今こそ (@kythm045) October 30, 2022

有網民回應岸田的Twitter推文，稱台灣9月發生地震時，他什麼都沒說，卻在這個時候對韓國致以慰問。

台湾の地震の時、何も言わなかった💢



東日本大震災莫大な義援金、

コロナでのマスクや防護服の援助



散々助けてもらったのに

人でなし



しかし、人でなし河野太郎が総理になったら困るから悩ましい — 櫻🌸 (@f_sakurayama) October 30, 2022

韓聯社稱岸田30日也通過外務省（外交部）發表文章，向遇難者表示哀悼。

岸田表示，在首爾梨泰院發生的慘劇中包括不少年輕人在內的許多人喪失寶貴生命，令人震驚和悲傷。他謹代表日本政府和國民，向事故遇難者致以由衷的哀悼，向遺屬表示深切慰問，祝願傷者早日康復。如此艱難時刻，日本願與韓國政府和國民團結合作。

2021年10月25日，習近平在北京出席中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年紀念會議並發表重要講話。（新華社）

中國國家主席習近平就韓國首爾踩踏事故向韓國總統尹錫悅致慰問電。

美國總統拜登說：「吉爾（美國第一夫人）和我向在首爾失去親人的家庭表達最深切的哀悼。我們與大韓民國人民一起悲痛，並祝所有受傷的人早日康復……美國與大韓民國站在一起。」

英國首相辛偉誠稱：「在這個非常痛苦的時刻，我們向死者和受傷者的家人和朋友致以深切的慰問。」

法國總統馬克龍說：「我向梨泰院災難中的首爾市民和韓國國民表示哀悼。法國與你們同在。」

德國總理朔爾茨稱：「首爾發生的悲劇讓我們所有人都感到震驚。我們與受害者和他們的家人同在，這對韓國來說是悲傷的一天，德國站在他們身邊。」

加拿大總理特魯則說：「我代表加拿大人向韓國人民致以最深切的哀悼。」

據韓國消防部門30日最新消息，事故已造成153人死亡，另有100人有不同程度傷勢。據韓聯社最新報道，根據官方消息，在事故中遇難的外國人人數已上升至22人。