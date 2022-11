烏克蘭｜烏方稱俄軍或準備離開扎波羅熱核電廠　俄羅斯否認

烏克蘭原子能公司(Energoatom)負責人科京(Petro Kotin)11月27日稱,有迹象顯示,俄羅斯軍隊可能正準備離開烏克蘭扎波羅熱核電廠(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)。俄羅斯28日否認這說法。



英媒27日稱,科京27日透過國家電視台節目表示:「最近幾週,我們有效地收到訊息稱,有迹象顯示他們(俄軍) 可能正準備離開(核電廠)。」

他指俄媒有大量報道稱,俄軍離開核電廠是值得的,也許將核電廠的控制權交給國際原子能機構(IAEA)也是值得的。

科京被問到現在談論俄軍離開核電廠是否為時過早。他回答說:「是太早了。我們現在沒看到這情況,但他們正準備(離開)。」他指俄方仍禁止所有烏克蘭人員通過檢查站,並前往烏克蘭控制的領土。

俄羅斯在烏克蘭埃涅爾戈達爾市(Enerhodar)的行政管理機構28日在Telegram回應指,扎波羅熱核電廠和埃涅爾戈達爾市仍由俄羅斯控制。

俄方表示,烏克蘭控制的媒體近期頻繁地散布俄羅斯計劃離開埃涅爾戈達爾市和扎波羅熱核電廠的假新聞。俄方稱,與這些假新聞相反,核電廠仍在俄羅斯控制之中,核電廠安全得到全面保障。

美聯社28日稱,美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)26日引述報道表示,俄羅斯軍隊正將包括多管火箭和地對空導彈系統在內的武器,移近烏克蘭南部城市赫爾松(Kherson),為發動新攻勢做準備。

戰爭研究所稱,俄羅斯可能計劃在未來數天,加快對第聶伯河(Dnieper River)以北的地面目標發動火箭彈和防空導彈襲擊,而將多管火箭和地對空導彈系統移近赫爾松,是這個計劃的其中一部份。