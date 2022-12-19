卡塔爾世界盃｜足球早已深入阿根廷人骨血　狂熱痴迷背後3大原因

卡塔爾世界盃2022決賽12月18日舉行，阿根廷擊敗法國，相隔36年再次奪冠。阿根廷國民蜂擁上街慶祝，其實很多阿根廷人不是「忽然球迷」，他們一直都熱愛足球。為何他們如此「痴迷」這項運動呢？



圖為2022年12月18日，布宜諾斯艾利斯的球迷慶祝阿根廷擊敗法國，在卡塔爾世界盃奪冠。（AP）

傳統上，足球是很受阿根廷人歡迎的運動，它已成為國家文化的一部份。無論是在辦公室與同事對話、或是在酒吧與朋友聊天，阿根廷人每天都會在不同場合中與人討論與足球有關的事，他們關心足球和國家足球隊。

阿根廷人擅長踢足球，國家隊表現一直十分出色，足球是他們的「國粹」，為他們帶來民族自豪感。

在阿根廷聖安德烈斯大學（University of San Andres）任教政治學的導師阿列斯（Santiago Alles）表示：「對於南半球的國家來說，擊敗北半球國家的機會並不多。世界盃是一個機會，民族自豪感不是能被人奪走的。」

圖為2022年12月18日，布宜諾斯艾利斯的球迷慶祝阿根廷擊敗法國，在卡塔爾世界盃中成為冠軍。（AP）

一帖「安慰劑」

美聯社12月17日引述美國賴斯大學（Rice University）拉美政治學學生瓊斯（Mark Jones）稱，阿根廷人看到國家的情況在過去75年內一直走下坡，他們發現自己的生活水平顯著比3至4年前差，因此他們需找可令他們保持樂觀的東西、可令自己快樂的東西、可令自己堅持下去的東西，而國家隊和世界盃有這種功能。

阿根廷目前通脹率高企，民眾面對沉重的生活壓力，國內政界分歧也非常嚴重。民眾視足球為一種讓他們能暫時轉移注意力與視線的東西。當他們為國家隊再度拿下大力神盃而狂喜時，所有煩惱已丟出九宵雲外。

圖為2022年12月18日，布宜諾斯艾利斯的球迷慶祝阿根廷國家隊擊敗法國，在卡塔爾世界盃奪冠。（AP）

當持不同意見的政界人士、以及因其他問題而有衝突的人士也在支持國家隊時，也營造出國內出現呈現短暫團結的狀態。

阿根廷亦曾在1978年和1986年奪得世界盃冠軍，當時國內的通脹率也都超過100%。國家隊在國內情況如此差時，都能特別強悍堅韌地應戰，國民為球員打氣時也更「肉緊」。

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政治足球分不開

很多阿根廷政界人物也直接或間接地與足球會有關。當舉足輕重的政界人士也致力於支持足球發展時，國內球會就能享有更多資源，而他們也能更有效地在國內推廣足球，令更多人成為球員或球迷。

阿瓦表示：「足球和政治已開始緊密地結合，因為當你在電視上有很好的曝光率時，如果你在足球方面取得成功，你就可將這種成功帶到公眾面前。」

圖為2022年12月18日，布宜諾斯艾利斯的球迷慶祝阿根廷擊敗法國，在卡塔爾世界盃奪冠。（AP）