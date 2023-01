俄烏戰爭︱普京稱必會勝利　美專家推測俄羅斯快將第二輪動員

俄羅斯與烏克蘭的戰爭自2022年2月底起持續至今,俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯普丁或蒲亭)2023年1月18日表示,俄羅斯的勝利是「不可避免」。美媒則引述美國專家推測,普京快將公布第二輪動員。



路透社報道,普京在視察聖彼得堡(St. Petersburg)一間武器工廠期間向工人發表講話,發言在電視轉播,普京稱勝利已成定局,又指「我對此沒有懷疑」。

普京:為結束頓巴斯戰爭

據俄羅斯衛星通訊社報道,普京當天也會見老兵與居民,他談到在頓巴斯的全面戰爭自2014年來未停止過,俄羅斯的所有行動包括特別軍事行動,都是為了結束這場戰爭。

美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)18日引述美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)的分析師指,普京可能會在未來數天宣布第二輪動員,以擴大軍隊,甚至最早有可能在18日公布。

報道指,普京在2022年12月曾表示,他認為沒有必要展開第二次動員,並指獲徵召的人中有一半已部署在烏克蘭,其他人則在訓練中心。但隨着俄烏戰爭未有結束跡象、烏克蘭一再指俄羅斯有意再徵兵,外界對俄羅斯再動員的猜測正在升溫。