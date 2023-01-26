奧斯卡2023｜楊紫瓊談入圍：欣喜若狂但有點感傷

馬來西亞華裔女演員楊紫瓊（Michelle Yeoh）以《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）入圍奧斯卡金像獎最佳女主角獎後直言對此「欣喜若狂」，但想到過去沒有亞裔女星獲評審青睞又「有一點感傷」。



楊紫瓊與她《奇異女俠玩救宇宙》大家庭開Zoom視訊會議，包括同台演出的Jamie LeeCurtis、關繼威（Ke Huy Quan）、美籍華裔演員吳漢章（James Hong）以及兩位導演Daniel Scheinert和關家永（Daniel Kwan）時，稱得知自己入圍消息，讓她「欣喜若狂」。

她在入圍名單公布後在電話中對《紐時》說：「我們想牽着彼此的手，即使他們在美國，而我現在身在巴黎。而我們每個人都在尖叫。」

《奇異女俠玩救宇宙》共入圍11項奧斯卡獎，除了她入圍最佳女主獎，此片也入圍最佳女配角獎、最佳男配角獎、最佳導演獎，以及最佳影片獎等。

楊紫瓊倘在美國時間3月12日舉行的奧斯卡頒獎典禮當天獲獎，將是影史首位亞裔奧斯卡影后。

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楊紫瓊對《紐時》說：「奧斯卡有95年歷史。」她說：「我高興到飛上天了，但又有一點感傷，因我知道、我們知道在我之前亞洲有很多極出色的女演員，而我是站在她們的肩膀上。」

她還說：「我希望這會徹底粉碎那該死的玻璃天花板，並持續下去，未來看到更多我們（指亞裔）的面孔到台上來。」

楊紫瓊回顧她漫長演藝生涯，可說是有苦有樂，她說：「不過話又說回來，在其他時間，我喜歡我所做的事情。 我對電影表演充滿熱情。所以就像，您不是為了獎項而做（表演）。您這樣做是因為您想把最好的東西呈現出來。」

「但當然啦，請把奧斯卡獎頒給我。」她笑着說：「這只不過是一個獎勵，說明永不放棄的重要。如您相信自己，您千萬不要放棄。我花了40年，但我在這裏了。」

這次與楊紫瓊競爭影后頭銜的還包括，《TÁR》（Tár）的姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、 《Blonde》的Ana deArmas、《致萊斯利》（To Leslie，暫譯）的Andrea Riseborough，以及《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）的米雪威廉絲（Michelle Williams）。