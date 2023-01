奧斯卡2023｜楊紫瓊談入圍：欣喜若狂但有點感傷

馬來西亞華裔女演員楊紫瓊(Michelle Yeoh)以《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)入圍奧斯卡金像獎最佳女主角獎後直言對此「欣喜若狂」,但想到過去沒有亞裔女星獲評審青睞又「有一點感傷」。



楊紫瓊與她《奇異女俠玩救宇宙》大家庭開Zoom視訊會議,包括同台演出的Jamie LeeCurtis、關繼威(Ke Huy Quan)、美籍華裔演員吳漢章(James Hong)以及兩位導演Daniel Scheinert和關家永(Daniel Kwan)時,稱得知自己入圍消息,讓她「欣喜若狂」。

她在入圍名單公布後在電話中對《紐時》說:「我們想牽着彼此的手,即使他們在美國,而我現在身在巴黎。而我們每個人都在尖叫。」

《奇異女俠玩救宇宙》共入圍11項奧斯卡獎,除了她入圍最佳女主獎,此片也入圍最佳女配角獎、最佳男配角獎、最佳導演獎,以及最佳影片獎等。

楊紫瓊倘在美國時間3月12日舉行的奧斯卡頒獎典禮當天獲獎,將是影史首位亞裔奧斯卡影后。

▼更多楊紫瓊的照片▼

楊紫瓊對《紐時》說:「奧斯卡有95年歷史。」她說:「我高興到飛上天了,但又有一點感傷,因我知道、我們知道在我之前亞洲有很多極出色的女演員,而我是站在她們的肩膀上。」

她還說:「我希望這會徹底粉碎那該死的玻璃天花板,並持續下去,未來看到更多我們(指亞裔)的面孔到台上來。」

楊紫瓊回顧她漫長演藝生涯,可說是有苦有樂,她說:「不過話又說回來,在其他時間,我喜歡我所做的事情。 我對電影表演充滿熱情。所以就像,您不是為了獎項而做(表演)。您這樣做是因為您想把最好的東西呈現出來。」

「但當然啦,請把奧斯卡獎頒給我。」她笑着說:「這只不過是一個獎勵,說明永不放棄的重要。如您相信自己,您千萬不要放棄。我花了40年,但我在這裏了。」

這次與楊紫瓊競爭影后頭銜的還包括,《TÁR》(Tár)的姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)、 《Blonde》的Ana deArmas、《致萊斯利》(To Leslie,暫譯)的Andrea Riseborough,以及《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)的米雪威廉絲(Michelle Williams)。