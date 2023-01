奇異女俠玩救宇宙︱導演雙人組衝擊奧斯卡　武打戲向港產片取經

奧斯卡提名名單1月24日出爐,楊紫瓊、關繼威主演的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once,又譯媽的多重宇宙)獲得11個提名,為今年電影之中最多。電影劇組有眾多亞裔人士,其中一名導演關家永(Daniel Kwan)也是華裔,他來自多元語言家庭,也喜愛港產武打電影,這些元素均反映在電影中。



《奇異女俠玩救宇宙》強勢衝擊奧斯卡,入圍最佳電影、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角等獎項,還少不了最佳導演、最佳原創劇本,導演兼編劇雙人組關家永(Daniel Kwan)與Daniel Scheinert一同入圍這兩個大獎。頒獎禮會在香港時間3月28日早上舉行。

電影講述華裔移民夫婦楊紫瓊、關繼威的故事,導演、編劇之一的關家永也是來自華裔家庭,這個身份也影響着他的導演風格,並令一些與華裔有關的元素出現於電影之中。

多元語言家庭

電影中楊紫瓊一家有時說英語,有時說普通話、廣東話,關家永2022年初接受芝加哥大學校報Chicago Maroon採訪時曾講述,他自己的家庭正是這樣。

他1988年出生於美國,父親一家來自香港、母親一家來自台灣,所以每當他去祖母父、外祖父母家,便會出現類似電影中的場面,關家永稱「那確實是感覺我們好像永遠無法完全溝通...... 那基本上是我們談話內容的延伸,對於一部講述多元宇宙的電影來說感覺真的完美,那是關於不同世界的人,說着不同語言互相交談。」

動作戲向港產片取經

在戲中楊紫瓊夫婦在多元宇宙內走來走去,並出現不少武打場面,關家永與拍檔Daniel Scheinert在2022年12月接受美媒Deadline訪問時,也曾講述是向港產片取經。

Daniel Scheinert當時被問到拍攝功夫場面的秘訣,他笑稱「你需要的只是向香港電影偷師(just rip off Hong Kong movies),還有僱用正確的人。」

關家永也談到自己長大期間最喜歡的電影是香港動作片及大導演占士金馬倫(James Cameron)的動作電影。他並曾在香港01訪問中分享指,他看過所有李連杰的《黃飛鴻》電影,對該系列情有獨鍾,又指他從香港電影中抽取大量元素,作為《奇異女俠玩救宇宙》的參考。

在電影之中,楊紫瓊換起古裝、跟白髮師傅學習武術的一幕,或是楊紫瓊、關繼威在辦公室內用盡身旁工具保護自己的場面,都被指有香港動作電影的影子。

