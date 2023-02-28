日本2022年出生人數首度跌穿80萬　死亡數字卻急增

日本厚生勞動省2月28日公布統計數字，日本2022年出生人數為799,728人，死亡人數是1,582,033人。死亡人數幾乎是出生人數的兩倍。同時死亡率亦由2021年的4.9%大增至8.9%，新冠疫情讓日本人的死亡人數急增。



日本陷入人口減少，即死亡率大於出生率多年。自2013年每年人口均在減少，出生數字屢創新低。據厚生勞動省的最新數字，2022年出生人數為799,728人，較去年減少5.1%。

同一時間，日本的死亡數字正在上升，2022年的死亡人數是1,582,033人，死亡率亦由2021年的4.9%大增至8.9%。

死亡率上升與新冠肺炎有直接關係，日本政府報告指有7.2萬人死於新冠肺炎，而因防疫措施間接死於其他疾病或意外的人數，亦造成了額外死亡。但根本原因是人口老化，日本目前有29%的人口是65歲以上。

出生率下降亦與防疫措施，人們減少外出有一定關係。出生率較智庫國家人口及社會保障研究所2017年預料的減少得快：當年預計至2030年日本出生數字會下降至80萬以下，但2022年已經超越了這估算。

不過，2022年日本結婚的數字三年以來首度上升1.1%，分析指是因為2021及2022年的疫情關係婚禮延期，2023年補辦婚禮讓結婚數字上升。