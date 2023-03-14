洪灝：SVB矽谷銀行是第二個雷曼？

【SVB矽谷銀行/ 硅谷銀行/ 金融風暴/ 美股】不知道為什麼，美國的銀行總是在週末倒閉？看看08年時的貝爾斯登和雷曼，都是在週末轟然倒下， 然後美國監管部門、美聯儲和美國財政部介入。這次的矽谷銀行也不例外。



現在，全球市場的擔憂在於：矽谷銀行是否會被救濟？許多專家奔相走告，稱如果美國監管不出手的話，矽谷就會成為第二個雷曼，扳倒整個美國金融系統。專家門還要求美聯儲重新開閘印錢，儘管如果再印，美幣很快會變成冥幣。

在3月13日前，市場需要看到三個救助的措施：1）低於25萬美元的小儲戶得到全額的償付；2）高於25萬美元的存款保險上限的儲戶獲得部分償付，並保證在未來一段時期內，視乎矽谷銀行資產的出售變現情況，這些大儲戶可以得到大部分的償付（比如80%）；3）讓美國四大銀行之一接手矽谷銀行。

如果可以出台這些措施，或者至少可以承諾大部分措施，並指出化解矽谷銀行破產的路徑，那麼美國乃至全球市場的信心將逐步恢復正常。

然而，現在棘手的是，矽谷銀行只有不到3%的儲戶存款餘額低於25萬美元。其他都是又大又藍，盛極一時的矽谷創投公司，包括紅杉資本、Paradigm、a16z，高榕資本等。很多矽谷公司涉及的資金高達幾億到幾十億不等。怪不得矽谷被接管前，擠提規模達400多億美元。在這樣的擠提壓力下，基本沒有銀行可以存活。

如果FDIC美國存款保險委員會獨力難支，那麼美聯儲、美國財政部是否能夠像當年貝爾斯登、雷曼時期那樣力挽狂瀾？

遺憾的是，美國的法律很可能不允許。如果美聯儲要出手，矽谷危機必須符合「系統性危機systemic risk」的定義 — ***但現在的矽谷顯然與當年貝爾斯登、雷曼倒閉的影響不一樣***。美聯儲的干預必須是有「廣泛基礎的broad-based」，而不能僅僅讓某個公司受惠。同時，聯儲局不能干預一個已經被接管了的破產公司。美國財政部也不能使用沒有經過國會立法批准的錢，現在巧婦無米。

所以，最後看來還是要FDIC一個人扛。我以上提出的拯救矽谷的措施，第一條關於小儲戶的很容易做到。第二條關於變賣矽谷資產來償付大儲戶的步驟已經開始。據聞，已經有對沖基金出價60-80%去買矽谷銀行的存款。如果在此危難之際，矽谷資產可以變現60-80%，那麼在美國市場恐慌緩和之後，價錢應該會更高。畢竟，美國國債每天交易6500億美元之多。而第三條關於大銀行接手，似乎暫時還沒有消息。

在上周五VIX隱含波動率飆升近30%之後，國際市場的情緒開始緩和，海外市場差價合約甚至略升。與矽谷密切相關的加密貨幣，比特幣回到兩萬以上，美元穩定幣經歷了過山車行情之後，重新回到1附近。這些數位貨幣對於系統流動性是最敏感的（如圖）

（微信號：HaoHong_CFA）

聯儲局會因為矽谷銀行而再次開閘放水嗎？其實，矽谷的破產恰恰是聯儲局無節操放水，直升機撒錢導致美債收益率暴跌、儲蓄戶存款暴漲造成的。如果再次以矽谷為藉口印錢，那麼美聯儲僅有的一絲信用，也將隨風而逝。

當年雷曼倒閉的時候，資產規模達6,400億美元，關聯衍生品合約規模幾萬億美元，確有雷霆萬鈞、一發全身之勢。而上周末的矽谷銀行，資產規模2200億美元，還持有大量的、流動性很好的美債。

如果說兩個故事有什麼雷同之處，那麼就是矽谷銀行現在的首席內務官是當年雷曼的首席財務官。一個人以一己之力放倒了美國兩家最大的銀行，真是美國金融系統的滅霸。

作者：洪灝，中國首席經濟學家論壇理事、思睿集團首席經濟學家

本文來源@洪灝宏觀策略，獲「首席經濟學家論壇」轉載

