希臘動物園發現疑遭遺棄白虎BB　獸醫搶救發現可怕內幕

許多野生動物因氣候變遷與人類活動瀕臨絕種，猖獗的動物交易更讓牠們面臨生存危機。



日前希臘雅典（Athens）一家動物園的清潔工撿到一隻白虎（white tiger）寶寶，發現牠被棄置在垃圾桶內奄奄一息，儘管獸醫團隊緊急救治，目前仍未知是否能存活，據信為野生動物交易的受害者。

這隻小白虎竟被活生生的棄置在垃圾桶內，幸獲清潔工發現：（按圖了解）

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路透社報道，希臘雅典阿提卡動物園（Attica Zoological Park）清潔工，2月28日在停車場的垃圾桶裡撿到一隻3個月大的小白虎，隨後立刻通知園方；動物園創辦人勒敘厄爾（Jean-Jacques Lesueur）表示，「這是首次有這種動物被遺棄在動物園外，過去被拋棄的通常是小狗、小貓、烏龜等寵物，但是一隻老虎？前所未聞。」動物園的攝影機拍下，27日午夜時分一輛車駛向垃圾桶，疑似就是惡意丟棄老虎的人，當局正追蹤車牌。

這隻可憐的小白虎被發現時非常瘦弱，且身體嚴重脫水，動物園獸醫諾伊（Noi Psaroudaki）指出，「當我首次看到這隻幼崽時，簡直不敢相信眼前的一切，老實說，我不敢相信動物會變成這樣。牠可能沒有適當進食，嚴重缺乏維他命和礦物質，骨骼極其脆弱。」X光照還發現，小白虎的後腿插着一根金屬釘。

勒蘇爾透露，「即便這隻白虎倖存下來，仍必須轉移到他處，因為動物園裏沒有飼養其他同類。」動物園貓科動物飼養員塞爾尼（Andrea Cerny）指出，老虎是一種非常危險的動物，具有很強的殺戮本性，考慮到牠們的體型、飲食和攻擊性，很難照顧且絕不能當成寵物；這些寵物虎之後大多都會被棄養或安樂死。」國際野生動物和動物福利組織已聯繫園方，願意提供幫助。

歐洲刑警組織（Europol）表示，歐洲的野生動物貿易價值數十億歐元，動物大多從亞洲和非洲非法進口。希臘野生動物救援協會ANIMA負責人蓋諾提（Maria Ganoti）則指出，「過去歐洲動物走私多半從土耳其或塞浦路斯進口，但希臘已開始成為門戶。」

白虎是一種「特殊變異」色型，白毛色來自隱性基因突變，全球的白虎除孟加拉虎外，西伯利亞虎也出現白變情況。

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