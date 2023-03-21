布林肯：美國將再向烏克蘭提供3.5億美元軍援

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於3月20日指，美國將授權向烏方提供額外3.5億美元的武器，而歐盟亦同意向烏克蘭提供價值20億歐元的軍事援助計劃。



布林肯當日發聲明稱，今次軍事援助包括提供「海馬斯」（HIMARS）火箭發射系統的炮彈、供烏克蘭自衛的榴彈砲，以及布拉德利戰車（Bradley Fighting Vehicle）、HARM反雷達導彈、反坦克武器、內河船艇等裝備。他重申，烏克蘭戰爭僅靠俄羅斯即可結束，但在俄方這樣做之前，美國將與烏克蘭團結一致。

美國至今已向烏克蘭提供超過300億美元的武器裝備，而美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）、參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）早前在17日亦於電話會議上向烏克蘭方面承諾「堅定支持」。白宮表示，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）當日也加入了這場電話會議。

另外，歐盟成員國外長和防長在布魯塞爾開會後，同意一項價值20億歐元的計劃，將在未來12個月內向烏克蘭提供100萬發彈藥以及補充歐盟的彈藥儲備。

與此同時，中國國家主席習近平20日起對俄羅斯國事訪問，並在莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面，預計稍後將深入討論俄烏戰事。