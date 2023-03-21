普京：尊重中國12點立場 擬與華討論烏克蘭和平計劃
撰文：聯合早報
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俄羅斯總統普京星期一（3月20日）與中國國家主席習近平會晤時說，莫斯科已準備就中國提出的烏克蘭和平計劃展開討論。
路透社引述俄羅斯新聞社（RIA）消息報道，習近平在莫斯科時間星期一下午4時許（香港時間晚上9時許）抵達克里姆林宮。兩名領導人見面時互相稱呼對方為「親愛的朋友」。習近平與普京先展開非正式會談，過後共進晚餐，之後將舉行正式會談。
普京對習近平說，他已經看了中國有關解決俄烏衝突的12點立場文件（《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》），並對這些建議持尊重態度。
普京說：「我們向來對談判持開放態度……我們肯定會討論所有這些課題，包括你的建議，我們當然以尊重的態度對待這些建議。」
此外，習近平對普京說，他相信普京將在2024年舉行的俄羅斯總統選舉中獲得俄羅斯人民的支持。
習近平說：「我知道明年貴國將舉行另一次總統選舉，由於你有力的領導，俄羅斯近年來在實現國家繁榮上取得重大進展。我相信，俄羅斯人民將堅定地支持你。」
普京也讚揚中國建立了一個非常有效的制度來發展經濟和加強國家，中國的制度「比許多其他國家有效得多」。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，中國如何形容是次行程？
中國外交部發言人汪文斌17日稱此行是友誼之旅、合作之旅、和平之旅。習近平將同普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。
習近平訪俄議題將包括什麼？
中俄首腦將會晤，兩人將圍繞俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭、地區安全、基礎設施發展、貿易和新金融系統科技等展開討論。想了解更多，請點擊這裏了解詳情。
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