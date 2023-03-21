普京：尊重中國12點立場　擬與華討論烏克蘭和平計劃

俄羅斯總統普京星期一（3月20日）與中國國家主席習近平會晤時說，莫斯科已準備就中國提出的烏克蘭和平計劃展開討論。



路透社引述俄羅斯新聞社（RIA）消息報道，習近平在莫斯科時間星期一下午4時許（香港時間晚上9時許）抵達克里姆林宮。兩名領導人見面時互相稱呼對方為「親愛的朋友」。習近平與普京先展開非正式會談，過後共進晚餐，之後將舉行正式會談。

普京對習近平說，他已經看了中國有關解決俄烏衝突的12點立場文件（《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》），並對這些建議持尊重態度。

普京說：「我們向來對談判持開放態度……我們肯定會討論所有這些課題，包括你的建議，我們當然以尊重的態度對待這些建議。」

此外，習近平對普京說，他相信普京將在2024年舉行的俄羅斯總統選舉中獲得俄羅斯人民的支持。

習近平說：「我知道明年貴國將舉行另一次總統選舉，由於你有力的領導，俄羅斯近年來在實現國家繁榮上取得重大進展。我相信，俄羅斯人民將堅定地支持你。」

普京也讚揚中國建立了一個非常有效的制度來發展經濟和加強國家，中國的制度「比許多其他國家有效得多」。

本文獲《聯合早報》授權轉載



--