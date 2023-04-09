日本蛋荒料持續一年　近三成大型食肆停用雞蛋菜式

全球多個地方面對雞蛋供應不足問題困擾，其中在日本，有調查顯示，受訪的當地大型飲食集團之中，有近三成表示停止供應使用雞蛋的菜式，而且估計情況可能持續約一年。



《讀賣新聞》4月9日報道，日本調查機會帝國數據庫向100間上市的大型飲食集團進行問卷調查，其中28間公司表示，今年有意或已停止供應蛋類菜式，而且受影響的範圍由原本的什錦炒蛋及他他醬等產品，擴大到茶碗蒸、班戟等。

當地著名連鎖家庭餐廳「Gusto」（ガスト）宣布停止供應煎蛋，而與ガスト屬於同一母公司的中華料理「巴米揚」（バーミヤン）亦暫停天津飯等使用蛋的料理。至於日本麥當勞原本在3月推出期間限定的照燒蛋漢堡（てりたま）則同樣受到蛋荒影響，部分店舖至今仍停止供應。

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有飲食集團的公關部指出，蛋料理本身非常受歡迎，今次事件造成深刻影響，公司在開發新菜式時，需要以蛋不足為前提。

這次蛋荒由禽流感蔓延及飼料價格上漲引起，帝國數據庫的負責人認為，情況或持續半年至一年，蛋料理從菜單上暫時消失的困局可能進一步擴大。

根據全國農業協會聯合會（JA全農）雞蛋公司的數據顯示，當地進入4月後，東京地區的中型雞蛋的平均價格為每公斤350日圓，創下1993年以來最高水平。而與前年4月的平均價格相比，就上升大約65%，因此日本民眾仍要經歷一段「捱貴蛋」的日子。