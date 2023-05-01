中國新加坡海軍演習結束

新加坡海軍部隊和中國人民解放軍海軍星期一（5月1日）順利完成為期四天的聯合演習。



「中新合作2023海軍演習」是兩國海軍時隔八年後，再次進行正式的雙邊演習。第一次是在2015年。

閉幕式在新加坡號—樟宜海軍基地舉行，由新加坡海軍第一分遣隊司令吳國英上校，以及人民解放軍海軍艦艇編隊指揮員梅樂洋大校聯合主持。

兩國海軍人員過去四天，就各種作戰能力展開聯合演習。

演習分兩個階段。在岸上演習時，兩國人員一起完成聯合策劃和部署、專業交流，以及用模擬設施練習維修受損的船艙。在海上演習階段，兩國軍艦完成直升機甲板降落、槍炮射擊、海上補給、搜救和掃雷等一系列演練。

根據新加坡國防部星期一發布的文告，吳國英致辭時說，這次演習對新中兩國海軍是一個重要里程碑，標誌着兩國人員的聯合演習在冠病疫情之後恢復。

「中新合作2023海軍演習為兩國海軍人員提供相互學習的寶貴機會，讓雙方加強互信和了解。」

梅樂洋致辭時指出，這場演習進一步促進兩國人員的交流、合作以及友誼。

文告也提到，這次的演習凸顯新中兩國友好的雙邊防務關係。

除了雙邊演習，新加坡和中國軍隊也定期進行高層級互動與互訪，互派代表出席對方主辦的課程，以及在彼此的基地停靠軍艦。

本文獲《聯合早報》授權轉載

