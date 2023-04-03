李顯龍訪談彰顯對亞洲陣營對抗的警惕｜專家有話說

「開放的大門越來越大」——隨着中國與新加坡宣佈實質性完成兩國自貿協定升級後續談判，中新關係進一步加強，提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係。

這些成果，也為新加坡總理李顯龍為期六天的訪華之旅畫上了完美的句號。此前，李顯龍到訪了廣東廣州，並在海南參加博鰲亞洲論壇。



啟程訪華前，李顯龍接受央視《高端訪談》節目，就中新關係、「一帶一路」倡議、中美關係等議題發表了看法。李顯龍的訪華之旅有哪些意義，中國與新加坡、東盟國家如何進一步深化合作？新加坡等東盟國家該如何適應中美博弈日益激烈的背景？圍繞這些問題，觀察者網專訪了中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員許利平。

問：新加坡總理李顯龍此次訪華之旅為期6天，期間他一半的時間在廣東，參觀了當地的科技公司、中新合作開發區以及新加坡在華企業。您如何解讀這些細節？

許：李顯龍這次訪華的目的之一，是把中新關係提升到一個新高度，促成雙邊合作朝高質量方向發展。廣東跟新加坡的淵源也比較深，同新加坡的貿易額在各個兄弟省份中是最多的。廣州本身去年同新加坡的貿易額達到39億美元，呈現兩位數增長。中新在廣州知識城有多年合作，目前發展也面臨一個升級階段，主要是聚焦新能源、生物科技等等高科技產業的合作。李顯龍在廣東待的比較久，既是希望提升雙方圍繞這些產業的合作，也提升智慧園等新的項目，可能是未來中新兩國間合作提升與突破的重要方向。

問：國際上一直拿新加坡和中國作比較，但新加坡內政部長穆尚根近日在一場研討會上反駁了所謂「香港衰退論」，並強調新加坡與香港的經濟發展緊密交織，雙方不是互為對手。您怎麼評價新加坡與香港各自的發展前景？

許：新加坡與香港都是全球金融中心，在民間也有這種所謂的「瑜亮情結」，雙方存在一定競爭，但是良性的競爭，不是非此即彼的關係。畢竟無論是香港還是新加坡，作為全球金融中心也不是一天兩天了，各自都有優勢。比如新加坡的轉口貿易是一大特色，在國際仲裁，法律、科技領域，都有他的優勢。香港的優勢是背靠大陸，有得天獨厚的發展條件，這是新加坡所不具備的。尤其是現在我們大力推動粵港澳大灣區建設，使得香港經濟與整個內地經濟的聯繫越來越緊密，未來的發展前景非常廣闊。

中國國家主席習近平2023年3月31日會見新加坡總理李顯龍（李顯龍FB）

問：新加坡長期以來的獨特優勢，包括兼收東西方文化影響，加上特殊的地緣位置，有能力在大國中起到牽線搭橋的作用。但在大國博弈加劇的近幾年來，新加坡「搭橋」的作用似乎在減弱。您怎麼評價這一觀點？

許：說新加坡的國際影響力下降還是為時尚早，某種程度來說，大國衝突或競爭越是激烈，小國的作用反而會日漸凸顯。冷戰時期，新加坡確實是扮演聯結東西方的橋樑作用，而且作用非常明顯。

在當今風高浪急的國際局勢下，新加坡也面臨較大的挑戰。雖然大國競爭能夠凸顯小國牽線搭橋的作用，但小國不可能完全發揮這種作用。一方面，大國能否聽進去小國的觀點，可能不太容易；另一方面，今天的世界與過去也不一樣，更為分裂，更突出「小院高牆」的對抗色彩。

雖然我們還不能判斷是否已經進入「後冷戰時代」，至少衝突與分裂相比過去更為激烈，這給新加坡扮演橋樑的角色增添了難度，對新加坡領導人的智慧、處理國際問題的能力提出了考驗。從新加坡的角度來說，順應時代、站在世界大勢的一邊非常重要，應謹慎處理關鍵議題上各方的分歧。

問：李顯龍在採訪中提到發展高質量的中新合作，近期新加坡也就中國提出的「一帶一路」倡議，在重慶投資了戰略性互聯互通示範項目。請問中新在經濟領域的雙邊合作還有哪些開拓空間？

許：在經濟領域的合作方向，一個是數字經濟，一個是綠色經濟，其實這對新加坡乃至許多國家，都是非常重要的兩個增長點。具體來說，新加坡是《數字經濟夥伴關係協定》的創始成員國，中國也提出了要加入這個協議，所以雙方可能會圍繞這個領域簽訂一些協議，促進中國在數字規則、規制等方面，進一步融入全球數字經濟的網絡，雙方在數字領域的合作空間很大。

第二個是就中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）開展合作，新加坡是創始成員國，去年還是主席國。中國如果要更快更好地加入CPTPP，新加坡的作用是不可或缺的。此外，中新在貿易領域的合作，也會有更進一步的提升，特別是通過在重慶的互聯互通項目，如何把陸海新通道與「一帶一路」倡議更好地結合，促進雙方貿易的自由便利，這方面可能會有一些新的舉措。

李顯龍：圖為2023年3月28日，新加坡總理李顯龍在Facebook發布的照片，顯示他訪問中國廣東省廣州市。（Lee Hsien Loong Facebook）

問：關於東盟國家，長期以來有一種說法是「經濟靠中國，安全靠美國」。而在大國競爭與博弈逐漸激烈的背景下，東盟國家這種政經二元結構能否繼續維持下去？

許：我想這句話首先是對東南亞國家與中國、美國之間關係的一個形象比喻，但不一定完全反映了現實。在經濟領域，其實美國與東南亞的聯繫也十分緊密，主要是在投資方面。在安全領域，其實中國也和東盟國家開展過許多傳統、非傳統安全問題的合作。在當今世界格局中，經濟或者說發展與安全，是密不可分的。

從歷史經驗來看，中國和東南亞國家如果能比較好地處理安全議題、政治議題，反而會有助於經濟上的合作加速發展。如果不能處理好這些問題，雙邊經貿合作會陷入比較遲緩的狀態。在當今風高浪急的國際背景下，中國在處理與東南亞國家、東盟的關係時，安全與發展領域的問題是密不可分，甚至越來越不分彼此。

從另一個方面來說，中國和東盟的關係越來越呈現出多方面發展的態勢，而不僅是像過去那樣，以經濟合作為主軸的關係。未來應該更多地注重在政治、經濟、安全、人文等多方領域探究合作。這樣雙方的關係才可能會行穩致遠。

問：之前採訪馬來西亞前交通部長翁詩傑先生，他也提到過類似觀點，認為中國與東盟的經濟合作已經非常熱絡，但目前只有把政治、安全領域的問題解決好，經濟合作才能更上一層樓。

許：我也非常認同這一觀點，經濟合作非常重要，能夠給雙方人民帶來具體的實惠。但是經濟合作不能解決所有問題，也不能代替安全或其它方面的合作。為了讓雙邊關係可持續、健康發展，我們在處理同包括新加坡在內的周邊國家關係時，一定要多方面統籌推進，避免陷入經濟合作一家獨大，其它領域受到一點影響就給雙邊關係製造障礙的局面。

問：3月30日下午，李顯龍總理在博鰲亞洲論壇開幕式上發表講話，他提到應該在亞洲建立合作與相互依存的綿密之網，而不是「軸幅」 體系（hub-and-spoke）。眾所周知，後者指的是美國在亞太地區的聯盟體系。您如何解讀李顯龍的這句話？

許：我想這句話彰顯的意思是，亞洲國家屬於一個相互依存的大家庭，基於相互尊重、平等合作與共贏，而不應該以所謂政治上的議題來統領其它中小國家，大家應該有事商量着辦，共同推進地區合作。我想他的話可能更多反映了這樣的意思，也是對於在亞洲搞「小院高牆」式的陣營對抗的一種警惕。

新加坡總理李顯龍。（01直播截圖）

新加坡沒有和美國簽訂正式的盟友條約，但通常被認為是美國的「准盟友」。某種程度來說，當國際局勢出現比較尖銳的問題時，新加坡往往會發出自己的聲音，更多是體現它對於國際大勢的一種理性思考，一種平衡外交的做法。

問：前新加坡駐聯合國大使馬凱碩博士在文章中認為，東南亞的繁榮很大程度上要歸功於東盟，後者建立了一個奉行實用主義與包容文化的合作性地區秩序。您覺得東盟在提供促進溝通合作的平台方面，起到了什麼樣的作用？

許：我們通常把東盟視作在區域架構中處於一個中心地位，也尊重它的中心地位，也有人認為東盟實為「小馬拉大車」，但至少到目前為止是比較成功的。以東盟為核心的這個區域架構在不斷推進。正是因為東盟能夠不斷地升級與主要夥伴國家的關係，2021年與中國升級為全面戰略夥伴關係，體現了東盟的包容性與實用主義。我覺得這也是他的成功之道。

問：馬凱碩博士有一個觀點在觀網讀者中引起熱議，即他認為東盟的成功一定程度上歸功於東盟的弱小，不足以對中美印三個大國構成威脅。但反過來說，這也會導致東盟內部的向心力出現問題。您如何評價這個觀點，東盟的弱小對其自身發展究竟是好事還是壞事？

許：應該說這是一個硬幣的兩面，是個雙刃劍。馬凱碩的分析有一定道理，東盟組織結構上的鬆散，以及貌似不夠強大的特點，讓他的對話夥伴不至於視東盟為威脅。這也是東盟能夠不斷與主要對話夥伴和平相處、升級關係的重要原因之一。其實東盟國家GDP加起來3萬億美元，放在全球各區域經濟體作比較，也排的上前六。但是和中美日相比，塊頭明顯太小。

所以說東盟的脆弱與弱小，主要是和大國相對比，實際上在全球的結構中他並不小。這恰好彰顯了東盟與大國結成夥伴關係時不構成威脅，所有的大國都在拉攏甚至討好他，因為東盟建立的這個區域合作平台非常重要。

問：國務委員兼外長秦剛日前與東盟秘書長高金紅會面，表示中方願意率先簽署《東南亞無核武器區條約》議定書，共同捍衛地區安全穩定。您能否簡單評價一下這件事的意義，以及東盟方面的態度？

許：實際上這個倡議是習主席在2021年底，紀念中國東盟建立對話夥伴關係30周年特別峰會上提出的，並不是最新的提法。這體現了中國作為一個負責任大國，絕對反對東南亞地區有核化，特別是美英澳集團推動所謂的核潛艇在台海、南海地區肆意宣揚武力的行為，表明了中方的態度。

我覺得這個態度與東南亞國家對和平穩定的普遍渴望是一致的。下一步，應該希望其他的聯合國安理會常任理事國都能夠有所響應。真正使這個地區能夠落實和平穩定，打造成世界經濟增長的引擎。這不僅對東南亞，對全世界都是一個積極利好的消息。

本文獲權轉載自《觀察者網》。

