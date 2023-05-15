新加坡副總理黃循財晤上海市長龔正　參觀螞蟻集團

正在中國訪問的新加坡副總理兼財政部長黃循財，星期天（5月14日）在上海與當地官員、企業家和旅滬新加坡人會面交流，探討新滬兩地深化合作的機遇。



黃循財此次訪華的首個公開活動，是星期天上午參訪中國金融科技巨頭螞蟻集團的上海辦公樓，並與螞蟻董事長兼行政總裁井賢棟等集團高層會談。

井賢棟向黃循財介紹了螞蟻集團發展歷程和新加坡業務。他強調，全球化是螞蟻的核心戰略，而新加坡是螞蟻全球化的核心樞紐。黃循財則對螞蟻在金融和可持續發展領域的創新業務頗感興趣，他在相關展區駐足許久，頻頻發問。

螞蟻集團在新加坡註冊的星熠數字銀行（ANEXT Bank）去年6月起試運營，成為第二家在新加坡開業的數碼銀行。黃循財去年11月在新加坡金融科技節上參觀螞蟻展區的照片，也陳列在集團的上海展廳。

上海是最多新加坡人旅居的中國城市之一，外交部數據顯示，約3900名新加坡人長居上海。黃循財下午與約350名旅滬國人茶敘，並同他們合影留念。

在上海旅居20年的林詩慧懷抱剛滿三歲的小女兒，和黃循財自拍合影。她受訪時說，疫情暴發三年來都沒機會回新加坡，「今天就像家鄉的親人來訪一樣溫馨，看到副總理現身也很驚喜。李總理一個多月前剛訪問中國，沒想到這麼快又有領導人來訪，這對推進兩國關係很有幫助。」

李顯龍總理今年3月底對中國展開六天正式訪問，新中關係在此期間升級為「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」。

黃循財在茶敘結束後與上海市長龔正會面。龔正上月底剛到訪新加坡，與新加坡文化、社區及青年部長兼律政部第二部長唐振輝共同主持新加坡—上海全面合作理事會第四次會議。黃循財當晚在推特貼文寫道：「（新滬）兩座城市優勢互補，隨着繼續深化合作，我們能夠解鎖巨大協同效應，讓大家都獲益。」

黃循財是應中國副總理丁薛祥邀請，於本月13日至17日訪問中國。這是他首次以副總理身份訪華。除了上海，黃循財也將到北京與中國總理李強和丁薛祥等高層官員會面。

外交部兼國家發展部高級政務部長沈穎，人力部兼國防部高級政務部長扎吉哈，貿工部兼文化、社區及青年部政務部長劉燕玲，新任新加坡駐華大使陳海泉，新加坡駐上海總領事蔡簦合等官員也一同出席了星期天的各項活動。

（記者是《聯合早報》上海特派員）

本文獲《聯合早報》授權轉載

