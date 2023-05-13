新加坡副總理兼財長黃循財今起訪華

新加坡副總理兼財政部長黃循財將在5月13日至17日訪華，他將與中國總理李強、副總理丁薛祥等高層官員會面。



根據新加坡總理公署發布的文告，黃循財是應丁薛祥之邀訪華，他將到訪上海和北京。這是黃循財首次以副總理身份訪華。

訪問上海期間，黃循財將與中共上海市委書記陳吉寧和市長龔正會面，並和旅居上海的新加坡人見面。在北京期間，他將分別與李強、丁薛祥、中共中央組織部部長李干傑，以及中國財政部長劉昆會面。

隨同黃循財訪華的有國家發展部長李智陞、外交部兼國家發展部高級政務部長沈穎、人力部兼國防部高級政務部長扎吉哈（Zaqy Mohamad）、貿工部兼文化、社區及青年部政務部長劉燕玲，以及總理公署、外交部和財政部官員。

黃循財在2019年8月至今年4月擔任新加坡—上海全面合作理事會的新方聯合主席。他在擔任國家發展部長兼財政部第二部長時，曾在2018年4月陪同總理李顯龍訪問中國。

過去半年來，新中高層逐步在疫情後恢復面對面交流。李總理2022年11月在亞太經濟合作組織（APEC）經濟領導人會議期間，在泰國曼谷與中國國家主席習近平舉行會談，並在2023年3月底訪華。新中關係在李總理訪華期間，升級為全方位高質量的前瞻性夥伴關係。外交部長維文（Vivian Balakrishnan）2023年2月也對中國進行正式訪問。