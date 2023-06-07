旅客不愛埼玉？東京附近卻無人去　官方設支援窗口搶遊客

日本埼玉縣在6月1日設立專為外國旅客而設的「觀光支援窗口」，目的是向旅客介紹和推廣埼玉縣的旅遊景點，吸引旅客前來。不過原來不說不知，埼玉這樣做是因為：作為鄰近東京的縣市，埼玉卻是最少旅客前往的。



新冠疫情逐漸過去，日本正陸續恢復觀光旅遊業，埼玉縣政府決定把握這機會宣傳埼玉。新的觀光支援窗口設置在埼玉市中心大宮，大宮車站旁的地標大宮Sonic City中。支援窗口有會說英語及中文的員工，可向遊客介紹當地景點、特產、值得一去的地方等。

圖為埼玉「觀光支援窗口」的官網，內有中文介紹當地景點。（Saitama Tourism Support Desk截圖）

同日官方網頁亦都上線，內裏介紹了一些景點推薦，包括造訪冰川神社、鐵道博物館、探訪川越古街及前往秩父體驗大自然及浸溫泉等。

但原來不說不知，埼玉這樣做是因為作為鄰近東京的縣市，埼玉卻是最少旅客前往的。據日本觀光統計資料，2019年全體訪日旅客有47.2%的旅客訪問東京，但前往埼玉的只有1.1%。同樣相鄰的千葉縣有35.1%，神奈川縣也有7.8%。

儘管埼玉不是全國最少外國旅客的地方，也不是全國最沒有景點可去的地方，但作為東京車程1小時內能到達的地方來說，確實魅力缺缺。日本法政大學創新科學部曾有一項研究，指出埼玉的觀光點有17個，遠較神奈川的6個為多，但不論是川越和秩父，吸引力也不及鐮倉及箱根。

研究報告指出，這是因為埼玉的觀光點頗為分散，要同時間前往多個景點有一定困難；第二是埼玉本身對外宣傳不足，這不僅是對外國旅客，而是對國內旅客也是如此，不少景點並不為人所知。2020年厚生勞動省報告亦點出，埼玉全縣的酒店宿位為2.5萬，全國排名26，是關東地區中最少。

埼玉縣物產觀光協會表示，未來將會努力宣傳埼玉的魅力，增加從東京前來訪問的外國人數。