俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)6月17日會見非洲國家領導人期間,首次展示一份聲稱為2022年3月俄烏全面開戰前夕,與烏克蘭在土耳其舉行和談時所擬定的協議草案初稿,指責對方應對談判破裂負責。



今日俄羅斯(RT)17日引述普京稱,烏克蘭代表團當時簽署一份題為《烏克蘭永久中立和安全保障條約》(Treaty on the Permanent Neutrality and Security Guarantees for Ukraine,暫譯)的文件,由俄羅斯、中國、美國、英國及法國擔保,當中規定烏克蘭須將「永久中立」寫入憲法。

普京指,草案附錄載有俄、烏雙方就和平時期烏克蘭常規軍隊及裝備規模所提出的建議,當中俄方提議,烏軍人數應為8.5萬人,只可擁有342輛坦克、50 架戰鬥機等,烏方則主張至多可擁軍25萬人,持有800輛坦克、74架戰鬥機等。

普京表示,「在我們從基輔撤軍後——正如我們所承諾的——基輔當局把(他們的承諾)拋進歷史的垃圾箱,他們拋棄了一切」,質疑烏克蘭今後仍有機會違反協議。