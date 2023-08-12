泰國自由行注意：芭堤雅海灘開放時間或設限

泰國著名海灘度假勝地芭堤雅（Pattaya）海灘不管白天黑夜都吸引大批遊客，但入夜後的喧鬧對附近居民造成嚴重困擾。芭堤雅市政府考慮限制海灘開放時間，減少擾民的同時，也希望改善遊客在海灘製造大量垃圾的環境問題。



《曼谷郵報》報道，芭堤雅副市長武德迪沙星期四（8月10日）指出，當局接獲越來越多居民投訴，指遊客晚上在海灘喝酒和聚集時，使用便攜式揚聲器大聲播放音樂。不少遊客徹夜狂歡，清晨時分仍不肯離開，擾人清夢之餘，還阻礙清潔工人清理海灘垃圾。

他說，這導致海灘垃圾愈來愈多，因此，市政府考慮採取新措施，規定海灘的開放時間。芭堤雅海灘目前沒有任何到訪時間限制，人們隨時都可以前往。

武德迪沙指出，過去當局曾加強海灘巡邏，但面臨人手不足問題，尤其是夜間巡邏。

他也說，海灘平日人潮不多，且大部分人傍晚時分就會離開。但到了星期五和周末，遊客就會大增；他們喜歡在海灘喝酒、舉行派對。除了遊客，海邊的露天夜店也會大聲播放音樂，噪聲影響了附近居民休息。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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